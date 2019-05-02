На недавнем заседании Совбеза Втюрин сидел рядом с председателем КГБ 13 2.05.2019, 9:42

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Фото: belta.by

Чего только в нашей стране не бывает.

Задержание Андрея Втюрина впечатлило многих. Не только потому, что это был действующий заместитель госсекретаря Совета Безопасности, но и потому, что бывший начальник охраны Лукашенко, пишет «Солидарность».

Людей такого уровня в Беларуси задерживают, как правило, сотрудники КГБ. В этой связи любопытен еще один момент: не так давно Андрей Втюрин сидел рядом с Валерием Вакульчиком на важном совещании по коррупции.

В декабре под председательством генпрокурора и с участием главных силовиков страны они обсуждали, как повысить эффективность профилактики коррупции в госорганах. Участники совещания констатировали, что в последнее время зафиксирован рост фактов коррупции.

Генпрокурор Александр Конюк возмутился тем, что на уровне областной вертикали борьба с коррупционными преступлениями ведется формально. Вряд ли тогда он мог подумать, что «ржавчина» добралась и до президиума совещания.

Втюрин, судя по фотографиям, был напряжен. Вполне вероятно, что его уже «пасли» люди Вакульчика, сидевшего рядом.

Одно из последних публичных выступлений Втюрина состоялось в марте в Большом театре. Чиновник от имени главы государства поздравил собравшихся с годовщиной образования белорусской милиции.

А 24 апреля Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил Андрея Втюрина от должности в Совбезе «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».