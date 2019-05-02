Конгрессменам США вручили медали БНР 1 2.05.2019, 9:55

Крыстафэр Сьміт атрымлівае ўзнагароду

Награды вручали представители белорусской диаспоры.

1 мая в Конгрессе США были вручены медали БНР конгрессменам Кристоферу Смиту и Джону Шимкусу, которые в течение многих лет поднимали белорусский вопрос в США и поддерживали белорусские демократические организации, сообщает «Радыё Свабода».

Вручали награды руководитель Вашингтонского отдела БАЗА Слава Бортник и представители белорусской диаспоры.

Как ранее сообщалось, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла наградила медалью в честь 100-летия провозглашения независимости Белорусского Народной Республики группу лиц из Беларуси и зарубежья.

Джон Шымкус

Одной из первых медалью БНР была награждена главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Медаль утверждена в дни празднования 100-летия независимости БНР и «вручается за заслуги в работе ради совершения идеалов Акта 25 марта 1918 года, в том числе за исследования и популяризацию белорускости, обретение и укрепление государственной независимости Беларуси, борьбу за свободу и демократию в Беларуси».

Награды будут вручаться в течение 2019 года.