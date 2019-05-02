«Инстаграм» для волков помог ученым развеять миф об их эгоистичности 1 2.05.2019, 9:59

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Фото: vk.com

У волков обнаружили высокий уровень толерантности и щедрости по отношению к сородичам.

Опыты со своеобразным гибридом социальной сети и службы по доставке пищи помогли австрийским зоологам доказать, что волки больше заботятся о членах своей стаи, чем собаки. Их выводы были опубликованы в журнале PLoS One.

"Наши эксперименты показывают, что одомашнивание не обязательно сделало собак более социальными и дружелюбными по отношению к окружающим. Скорее всего, все было ровно наоборот – необходимость сотрудничать с другими членами стаи заставляла волков поддерживать высокий уровень толерантности и щедрости по отношению к сородичам", — рассказывает Рейчел Дейл (Rachel Dale) из университета Вены (Австрия).

Одной из отличительных черт волков, предков современных собак, считается их нелюдимость и неспособность сопереживать и помогать ближним. В некоторых языках, в том числе и в русском, слово "волк-одиночка" стало символом подобных качеств. Они, как достаточно давно считали эволюционисты, были постепенно "выведены" из предков собак во время их одомашнивания.

С другой стороны, как отмечает Дейл, волки обычно живут в достаточно крупных стаях, члены которой, как считают некоторые исследователи, координируют свои действия во время охоты и сообща добывают пищу.

Многие зоологи и зоопсихологи сомневаются в наличии подобной способности у волков и считают, что каждое животное руководствуется только своими личными интересами при погоне за добычей, не думая и не заботясь о сородичах.

Два года назад Дейл и ее коллеги провели серию любопытных экспериментов, показавших, что волки были более склонными к кооперации с сородичами во время добычи еды, чем собаки. Эти опыты убедили далеко не всех эволюционистов, из-за чего ученые решили усложнить испытания, добавив в них дополнительный "социальный" элемент и убрав личную мотивацию.

Во время этих экспериментов ученые усаживали волков или собак в специальные клетки, в одной из которых находился лоток, куда экспериментатор или машина могли положить еду, а к стене второй был прикреплен планшет, на чей экран выводилось несколько разных картинок.

Животное, жившее во второй клетке, могло нажать носом на одну из этих картинок, в результате чего его сосед получал порцию пищи, если первый пес или "санитар леса" нажимал на правильное изображение. Обладатели планшетов ничего не получали взамен, что должно было быстро демотивировать их, если ими двигал исключительно эгоизм, а не альтруизм.

Ученые организовали эти опыты таким образом, что в соседних клетках могли оказаться как члены одной и той же стаи, жившие рядом друг с другом всю жизнь, так и незнакомые друг другу собаки или волки. Наблюдая за изменениями в поведении обитателей клеток с планшетами, Дейл и ее коллеги пытались понять, различалось ли отношение их четвероногих подопечных к знакомым и незнакомым сородичам.

Эти опыты привели к тем же результатам. Волки намного чаще и упорнее нажимали на картинки на планшете, пытаясь "заказать" пищу соседу, если он входил в число их партнеров по стае, и не делали этого, если они видели незнакомую им особь.

Среди собак ничего подобного не наблюдалось – частота нажатий на экране среди них была одинаковой для знакомцев и чужаков, и зависела лишь от того, как часто ученые подкрепляли их желание "листать" изображения при помощи небольших порций пищи.

Все это, как считают австрийские зоологи, говорит о том, что волки как минимум не уступают собакам в типичном уровне их социальности. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что предки современных "лучших друзей человека" изначально были приспособлены к жизни в обществе, а не приобрели эту черту после одомашнивания, как считалось ранее.