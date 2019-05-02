Какое место Россия сейчас занимает в мировом интернете — в одной картинке 5 2.05.2019, 10:12

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Власти РФ готовятся к изоляции Рунета.

Закон об изоляции российского сегмента интернета принят, а 1 мая его подписал президент РФ Владимир Путин.

Если Рунет будет изолирован от внешнего мира, то внутри России останется лишь небольшая часть глобальной Сети, пишет meduza.io.

В российских доменных зонах .ru и .рф зарегистрированы около шести миллионов сайтов — менее 2% от общего количества доменных имен. Аудитория Рунета составляет 90 миллионов человек, а всего в мире почти четыре миллиарда пользователей интернета. По данным Cisco, в 2017 году на Россию приходилось лишь 3% сетевого трафика от общемирового.