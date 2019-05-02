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Как райисполкомы «поднимают» экономику регионов

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  • Сергей Сацук, «Ежедневник»
  • 2.05.2019, 10:33
  • 2,851

Власти до сих пор наступают на те грабли, на которые еще наши деды наступали.

В комедии Эльдара Рязанова "Гараж" есть эпизод с профессором, у которого спросили, зачем он, фасуя картофель на овощебазе, оставлял в мешках свою визитку. Профессор ответил, что если он при окладе в 500 рублей пакует картофель, то он отвечает за каждую картофелину.

Кто бы мог подумать, что этот нелепый советский анахронизм, высмеянный даже во времена застоя, живет и процветает в современной Беларуси до сих пор!

"Ежедневник" проводил исследование гендерной ситуации в экономике регионов, в ходе которого разговаривал со многими начальниками отделов экономики райисполкомов, а также с заместителями председателя по экономике некоторых исполкомов. В ходе разговора выяснялся вопрос, сколько мужчин и женщин занимаются вопросами управления экономики и есть ли разница между ними в выполнении своих функциональных обязанностей. Удивительно, но в Беларуси есть десятки райисполкомов, где мужчин нет вообще. Об этом "Ежедневник" уже писал, поэтому сейчас немного о другом.

В тех райисполкомах, где уже не осталось мужчин, женщины в большинстве своем сожалели о таком гендерном дисбалансе. Но сожалели не потому, что мужчины в большей степени обладают деловыми качествами, более инициативна, исполнительны и т.д. Нет! Женщины сожалели, что у них в отделе (управлении) экономики нет мужчин, так как без них, им самим приходится ... ездить на сельхозработы. А вот были бы мужчины - отправляли бы их.

И наоборот, начальник отдела экономики (мужчина) одного из райисполкомов пожаловался нам, что с женщинами труднее работать, поскольку они... не ездят на сельхозработы. Именно таки никак иначе. Назывались конечно и другие причины, почем с мужчинами легче, но сельхозработы везде проходили центральным стержнем.

Не важно, как привлекаются инвестиции в регион, создаются ли новые рабочие места, какая средняя заработная плата в районе. Главное, что волнует отдел экономики райисполкома - это как отбыть сельхозповинность.

Я прекрасно понимаю, что помимо сельхозработ, сотрудники отделов экономики райисполкомов выполняют много другой, несомненно нужной работы. Но ведь она их не волнует. Потому что она простая, исполнительная: пришло сверху распоряжение - выполнил, и ни какой головной боли. И, главное, никакой боли в пояснице, как после сельхозработ.

Я также прекрасно понимаю, что регионы у нас в большинстве своем сельскохозяйственные и что каждый год к битве за урожай подключается вся страна. Почему же чиновники исполкомов должны отсиживаться в стороне? На перед край их! А на исполком во время посевной и уборочной вешать объявление "Райком закрыт, все ушли на фронт".

И самое главное, нужно на этот период снимать чиновников с бюджетного финансирования. Раз уж они работают в поле, пусть там и зарабатывают. Понятно, что экономику регионов мы таким способом не поднимем, он хоть деньги налогоплательщиков сэкономим. И чиновники таким образом на собственной шкуре ощутят, как живется простым сельским труженикам. Может хоть тогда начнут хоть немного шевелиться, чтобы об экономике думать, а не о том, как сельхозповинность отбыть.

"Не смешно", - ответят чиновники. Соглашусь, действительно не смешно. Я сам вижу, как на сельхозработы в хозяйства каждый год сгоняют обязанных лиц, в основном алкоголиков. Их селят в старой заброшенной школе скопом (мужчин вместе с женщинами), и платят копейки, которые потом и забирают. А теперь получается, что на их уровень опускают и чиновников райисполкомов. За одним лишь отличием, что чиновники после работы в поле домой возвращаются.

А если серьезно, то нужно менять систему. В корне. Главная задача отдела (управления) исполкома должна заключаться в том, чтобы экономику региона поднимать. Не просто исполнять то, что сверху спускают, а самим думать над тем, как сделать так, чтобы людям лучше жилось, чтобы они заработную плату достойную получали, а не влачили нищенское существование. Нужно сменить задачи исполкомов - не проведение посевных и уборочных, а именно развитие экономики. Тогда и на сельхозработы не придется ездить, так как в хозяйствах и своих работников хватать будет. Или хозяйств не будет, так как регион начнет хорошо жить за счет совсем других ресурсов.

Банальный и очевидный вроде рецепт. Но почему же тогда мы до сих пор наступаем на те грабли, на которые еще наши деды наступали?

Сергей Сацук, «Ежедневник»


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