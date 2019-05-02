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Гуаидо: По всей Венесуэле прошло 397 акций протеста

  • 2.05.2019, 10:34
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Хуан Гуаидо
Фото: Bloomberg

Режим Мадуро потерял контроль над ситуацией в стране.

Венесуэле начался финальный этап операции по свержению режима Мадуро. Об этом после акций протеста 1 мая написал в своем Twitter легитимный президент страны Хуан Гуаидо, пишет "Гордон".

"Операция "Свобода" начинается с миллионов венесуэльцев на улице, с ослабленным режимом, решительной международной поддержкой нашей борьбы и связи с нашими вооруженными силами", – заявил он.

Гуаидо подчеркнул, что мирное протестное движение продолжится.

"Начиная с завтрашнего дня все государственные служащие и стратегические службы должны занять свои рабочие места, требуя окончания узурпации. Это операция по мобилизации, поэтому протест должен продолжаться на всех рабочих местах", – сообщил он.

Гуаидо отметил, что 1 мая по всей Венесуэле прошло 397 демонстраций, 23 из которых были разогнаны, 32 человека арестованы и 25 ранены.

"Мы сталкиваемся с режимом, который потерял контроль. Чем больше нас на улицах, тем ближе мы к победе", – подытожил он.


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