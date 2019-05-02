ЧМ-2019: Сборная Беларуси встретится с командой Словении
- 2.05.2019, 10:37
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Начало матча – в 13.00.
В четверг, 2 мая, национальная команда Беларуси проведет свой третий матч на чемпионате мира в группе "А" дивизиона 1 — теперь ее соперницей будет сборная Словении. Встреча начнется в 13.00 по минскому времени и будет в прямом эфире показана телеканалом "Беларусь 5", сообщает pressball.by.
13.00. Беларусь — Словения
Также в этот день состоятся и другие встречи.
9.30. Литва — Венгрия
16.30. Южная Корея — Казахстан
Положение команд в группе "А": Южная Корея — 6 очков (2 матча), БЕЛАРУСЬ — 6 (2), Казахстан — 6 (2), Словения — 0 (2), Литва — 0 (2), Венгрия — 0 (2).