Трамп: На следующей неделе в Венесуэле много чего произойдет 3 2.05.2019, 10:59

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Дональд Трамп

Глава Белого дома заявил, что рассматривает все варианты.

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что "много чего произойдет" на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле, сообщает ТАСС.

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. "Это просто ужасная ситуация <...> Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. <...> Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент.

Напомним, легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил финальный этап операции по свержению режима Мадуро.