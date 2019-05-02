В Светлогорске Lexus сбил на переходе 8-летнего мальчика

В Светлогорске Lexus сбил на переходе 8-летнего мальчика9
- 2.05.2019, 11:19
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Отец не успел выхватить сына из-под колес.
1 мая в 21:30 на пешеходном переходе улицы Шоссейной Светлогорска Lexus сбил ребенка, сообщает nn.by.
По информации районного отдела Следственного комитета, 8-летний мальчик с отцом начали переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Заметив автомобиль, мужчина шагнул назад, но выхватить сына из-под колес не успел.
Lexus сбил мальчика. Водитель остановился и вызвал милицию и медиков. Однако до приезда «скорой» пострадавшего отвез в больницу водитель другой машины. Сейчас мальчик в реанимации, его состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.