Восемь заповедей для Зеленского 7 Евгений Черняк

2.05.2019, 11:09

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Для того, чтобы показать результат, новому президенту Украины и его команде нужно просто быть людьми.

Уходящая с позором старая украинская команда начала свой цикл законом о мове. И заканчивает его законом о мове.

В промежутке - потеря территорий, эмиграция миллионов людей, кровь, грязь, популизм и коррупция!

Тем временем, ЦИК официально зафиксировала победу новой команды. Уверен, тут все просто и нужно всё делать с точностью до наоборот:

1) Не возглавлять коррупцию, а бороться с ней.

2) Не врать украинцам, а говорить правду, какой бы горькой она не была.

3) Не ругаться со всеми соседями, а искать пути диалога.

4) Не отправлять своих граждан усиливать чужие экономики, а возвращать их, чтобы усиливали свою.

5) Не разделять людей по языковому и национальному признаку, а объединять их национальными идеями.

6) Не заниматься прошлым, а думать о будущем.

7) Не заниматься популизмом, а проводить реформы.

8) И, очень важно, не быть мародёрами, как предыдущие, а быть созидателями.

Коротко. Просто. Эффективно.

До этого не нужно заканчивать Гарварды и Оксфорды. Для этого нужно быть людьми. И любить свою Родину больше, чем себя!!!

Очень надеюсь у новой команды всё получится .

Евгений Черняк, "Главред"