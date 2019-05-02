Экс-министр информации сдает коттедж в Дроздах за $3800 в месяц 26 2.05.2019, 11:26

6,709

Олег Пролесковский

Фото: «Наша Ніва»

Фото интерьеров вас впечатлят.

Коттедж в Дроздах, принадлежащий бывшему министру информации Олегу Пролесковскому, сдается за $3800 в месяц, пишет nn.by.

Соответствующее предложение появилось на сайте агентства недвижимости.

Особенность объявления в том, что в нем даже указана другая улица, чем та, на которой в реальности стоит дом Пролесковского. Нет и ни одного фотоснимка извне. Так делается, чтобы журналисты не смогли идентифицировать коттедж.

Тем не менее источники журналистов подтверждают, что речь идет именно о доме Пролесковского.

Площадь коттеджа - 456 квадратных метров. В нем шесть жилых комнат. На первом этаже находятся гостиная и кабинет. На втором - четыре спальни и ванна с джакузи. На третьем, мансардном этаже есть игровая комната и тренажерный зал. Наконец, на цокольном этаже - сауна с комнатой отдыха, бильярд и котельная. Отдельно стоит беседка с мангалом.

Участок в Дроздах достался Пролесковскому, как и другим представителям лукашенковской номенклатуры, в середине 2000-ых. Элитная земля досталась ему бесплатно или почти бесплатно.

Кто соседи экс-министра? Рядом стоит дом Натальи Петкевич, которая в свое время была заместителем главы администрации правителя. Через дорогу - коттеджи священника Федора Полного и бизнесмена Павла Топузидиса (он один из немногих, кто сам покупал дом).

Источники утверждают, что Олег Пролесковский после отставки переехал в Россию и занимается бизнесом в Подмосковье. Его семья осталась в Беларуси.

Справка

Родился в 1963 году в Сергиевом Посаде в России. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище и юридический факультет Белорусского государственного университета.

Работал заведующим отделом в службе безопасности Лукашенко, генеральным директором БелТА, заместителем главы администрации правителя (2003-2007), помощником Лукашенко - начальником главного идеологического управления администрации диктатора (2007-2008), директором Информационно-аналитического центра при администрации Лукашенко (2008-2009 ), министром информации (2009-2014).