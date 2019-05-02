Украинский генерал: Российские захватчики испытывали нас на прочность, но мы выстояли 2 2.05.2019, 11:36

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Сергей Наев

Сегодня первая годовщина проведения Операции Объединенных сил Украины.

Командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о крупнейших достижениях украинских сил за этот год.

Об этом идет речь в обращении командующего по случаю первой годовщины проведения ООС, пишет сensor.net.

"Создание Российской Федедерацией полноценных военных командований уровня армейского корпуса на территории ОРДЛО и введение их в состав восьмой общевойсковой армии Южного военного округа побудило руководство нашего государства прекратить проведение Антитеррористической операции и перейти к военной операции, которая заняла соответствующее место в оперативном искусстве Вооруженных Сил Украины - Операции Объединенных сил!", - говорится в обращении командующего ОС.

Наев напомнил, что в соответствии с Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", были сформированы задачи и функции командующего Объединенными силами и начальника Объединенного оперативного штаба. В сжатые сроки объединенным оперативным составом была начата работа по планированию операции и формирования Объединенных сил. Уже 30 апреля 2018 г. все мероприятия по планированию и созданию группировок были завершены. Замысел применения составляющих сил обороны утвердил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

"Так начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины, где уже Объединенные силы, объединенные патриотизмом, мужеством, опытом под единым командованием приступили к выполнению определенных задач ради нашей победы", - отметил он.

Наев подчеркнул, что формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшей мирной жизни населения региона.

"Все это происходило под сумасшедшую канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли!!! Мы, Объединенные силы, стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь своего оружия и продолжили борьбу с врагом", - отметил командующий ОС.

Среди крупнейших достижений ООС Наев отметил принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с украинской стороны, а также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения.

Так, с начала Операции Объединенных сил, по словам командующего, произошло следующее:

- не нарушая Минских договоренностей, возвращены под контроль около 24 км2 территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вильный, Пивденне, Шумы)

- на наличие взрывоопасных предметов проверены почти 4576,7 га;

- уничтожены 52655 взрывоопасных предмета;

- восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях;

- изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов

- в пользу государства изъято материальных ценностей, используемых незаконным способом, стоимостью около 274 млн. грн.

"В рамках моей инициативы "Помощь Восток" в лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей передано медицинского имущества на сумму 5,8 млн грн", - сообщил Наев.

"Низко кланяемся подвигу тех, кто положил свою жизнь ради нашей Родины. Мы помним каждого из Вас. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Мы продолжаем бороться за победу! Мы едины и сильны!" - резюмировал командующий ООС.