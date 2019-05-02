Виталий Кутузов: Роналду задавал мне тысячу вопросов про «Милан» 2.05.2019, 11:46

Виталий Кутузов

Фото: tut.by

Белорусский футболист играл с португальцем в лиссабонском «Спортинге».

Бывший игрок «Спортинга» Виталий Кутузов поделился воспоминаниями о Криштиану Роналду, пишет «Трибуна».

«Я не думал, что он оставит такой след в истории футбола. Роналду тогда был слишком молод, но я сразу понял, что у него есть скорость и особая техника.

Когда мы делили с ним комнату на базе, Криштиану знал, что я приехал из «Милана», и он задавал мне тысячу вопросов про итальянский клуб, в то время носить футболку россонери было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко», — приводит слова Кутузова AS.

За «Милан» белорусский футболист провел лишь два матча в чемпионате Италии.