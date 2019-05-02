Видеохит: Заметившая камеру видеонаблюдения чайка возомнила себя актрисой

Видеохит: Заметившая камеру видеонаблюдения чайка возомнила себя актрисой4
- 2.05.2019, 11:51
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Видео поделилась транспортная полиция Лондона.
Транспортная полиция Лондона (Англия) просто не могла не поделиться в интернете забавными кадрами, снятыми одной из камер видеонаблюдения, пишет 120.su.
Устройство по каким-то причинам привлекло внимание любопытной чайки, и птица, усевшись перед камерой, дала сотрудникам дорожной полиции в полной мере насладиться своим обликом.
Пользователи социальных сетей шутят, что чайка, по всей видимости, мечтает стать актрисой. Заметив камеру, она решила, что здесь проходит кастинг — именно поэтому птица не отказала себе в удовольствии немного покрасоваться.
Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3— TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 30 апреля 2019 г.