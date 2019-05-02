Вице-президент Stratfor: США хотели бы увидеть смену режима в Тегеране 1 2.05.2019, 12:02

Во многих отношениях Тегеран действительно столкнулся с проблемами.

Со 2 мая США усиливают санкции против Ирана и вводят полный запрет на импорт иранской нефти. Любая страна, импортирующая нефть из Ирана будет подвергаться американским санкциям. Ранее в отношении восьми стран, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Турцию, действовали исключения, чтобы дать время этим странам – наиболее крупным импортерам иранской нефти – найти возможность альтернативных поставок. Италия, Греция и Тайвань уже прекратили импортировать нефть из Ирана, пишет «Голос Америки».

Нынешний шаг США по отмене действующих с ноября прошлого года исключений на поставки иранской нефти, является частью политики «максимального давления» на иранские власти, которой придерживается администрация президента Трампа. Как отмечает Госдепартамент, политика в отношении Тегерана проводится с целью «устранения угрозы, которую Иран представляет для международного мира и безопасности», поэтому США «продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим до тех пор, пока его лидеры не изменят свое деструктивное поведение, не начнут уважать права иранского народа и не вернутся за стол переговоров».

В рамках своей жесткой политики, администрация президента Дональда Трампа в 2018 году восстановила санкции против Ирана, выйдя из «ядерного соглашения» с Тегераном, которое администрация президента Барака Обамы заключила в 2015 году и которое тогда отменяло санкции на Тегеран в обмен на ограничения разработки ядерного оружия и международный надзор. Нынешняя администрация США считает, что Иран продолжает разработки своей ядерной программы в обход «ядерного соглашения» и участвует в поддержке террористической деятельности.

Ввод полного запрета на импорт иранской нефти вызвал недовольство Китая, который заявил, что «выступает против односторонних санкций США», а также Турции – союзника США по НАТО.

Белый дом заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью увеличения добычи нефти, чтобы увеличить возможности альтернативных поставок и избежать повышения цен на нефть.

Достигнет ли США успеха в своей политике «максимального давления» на иранский режим, приведут ли санкции к повышению цен на нефть и не окажется ли последнее выгодным для России?

«США хотели бы увидеть смену режима в Тегеране»

Как отмечает вице-президент по глобальному анализу аналитической кампании Stratfor Рева Гужон (Reva Goujon), администрация США прежде всего хотела бы вернуть Иран за стол переговоров по пересмотру «ядерного соглашения», но на своих условиях, а также надеется на то, что возникшие в результате санкций экономические трудности в стране могут привести к смене правительства.

«Они хотели бы увидеть постепенно нарастающий эффект и распространение акций протеста, которые создали бы кризис для режима. Я не думаю, что один из этих сценариев – возвращение Ирана за стол переговоров или успешное восстание против режима – возможны на сегодняшний день», – отмечает Рева Гужон. В то же самое время, как считает аналитик, в дополнение к нестабильности на нефтяных рынка стратегия Белого дома может вернуть США и Иран на путь военной конфронтации .

В отношении цен на нефть, как отмечает Рева Гужон, США исходят из того, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты смогут компенсировать отсутствие иранской нефти, увеличив ее производство, а также из того, что на рынке не будет серьезных перебоев с поставками и из других стран.

«Но мы видим, что, например, происходящее в Венесуэле, и это может по-разному повлиять на поставки нефти. Также, могут быть сбои и в поставках ливийской нефти», – отмечает эксперт, что может привести к росту цен. Также, по мнению аналитика Stratfor, несмотря на то, что Саудовская Аравия может извлечь ряд «геополитических преимуществ» от сотрудничества с Белым домом, то, насколько Эр-Рияд увеличит поставки нефти – остается открытым вопросом.

«Саудовская Аравия, как и Россия, не хочет слишком быстро реагировать, как это было в июне прошлого года, когда обе страны заключили соглашение об увеличении добычи нефти. Это оказалось чрезмерным шагом, особенно в свете того, что тогда США неожиданно выдали освобождение от санкций», – отмечает эксперт, добавив, что Саудовская Аравия продолжит диалог и координацию как с ОПЕК – организацией 14 стран экспортеров нефти, так и с Россией в том, что касается координации количества нефти на рынке.

Как ожидает эксперт, полного запрета на импорт иранской нефти США достичь в любом случае не смогут. Так, к примеру, Китай и Индия могут частично продолжить закупки. По словам эксперта, Китай «может позволить себе некоторую финансовую изоляцию» в случае наложения санкций со стороны США, которые также могут решить воздержаться от санкций в отношении крупнейших китайских банков – во избежание негативных экономических последствий. Индия, как отмечает эксперт, имеет бартерные соглашения с Ираном о торговле в местной валюте, что также может позволить ей продолжить торговлю.

«Санкции на Иран являются выгодным развитием событий для России»

Брайан О’Тул (Brian O’Toole) – эксперт вашингтонского аналитического центра “Атлантический Совет” (Atlantic Council), в прошлом работал в Управлении по контролю за иностранными активами – подразделении Министерства финансов США, занимающегося санкционной политикой. Он разделяет мнение о том, что компенсация потери иранской нефти Саудовской Аравией и ОАЭ вряд ли окажется гладким процессом. Это, скорее, может привести к росту цен на нефть и потенциально может оказаться выгодным для России.

«Рост цен не будет драматическим, – отмечает эксперт. – Но, конечно, любое повышение цены на нефть, как правило, будет способствовать повышению курса рубля и увеличению финансовых поступлений в российский бюджет».

По мнению аналитика, политика «максимального давления» США на Иран и сопутствующие ей санкции являются выгодными России больше с точки зрения того, что они вносят раскол в отношения между Соединенными Штатами и союзниками.

«Россия видит, что в настоящее время, при администрации Трампа, Вашингтон преследует санкции, против которых категорически выступает Европейский Союз. Это является выгодным развитием событий для российской внешней политики, потому что все это вносит раскол в трансатлантические отношения», – отмечает эксперт.

Как считает Брайан О’Тул, нынешняя политика США в отношении Ирана действительно может оказать сильное экономическое давление на страну, и во многом является оправданной, однако он выражает сомнение в том, что это в конечном итоге принесет успех в достижении поставленных целей.

«Санкции, которые ввела нынешняя администрация США, причинили вред иранскому народу и продолжат наносить ущерб, поскольку доходы от нефти продолжат падать. Да, какая-то часть этих поступлений идет на финансирование Хезболлы и Хамаса, как утверждает администрация США, но многие средства идут и на финансирование проектов в области экономического развития и стабилизации Ирана. Это все имеет значение для простых иранцев, и они действительно пострадают в результате этих санкций», – полагает Брайан О’Тул.

«Во многих отношениях иранский режим действительно столкнулся с проблемами. Тем не менее, это не значит, что он изменится. Это также не означает, что и сами иранцы непременно хотят его смены и, я думаю, это то, что теряется во множестве заявлений о том, что США хотят поддержать иранский народ и изменить поведение режима. Я думаю, есть более эффективные пути для продвижения интересов США и достижения успеха в этом», – отмечает эксперт, добавив, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Ирана наносит урон отношениям США с партнерами – Японией, Южной Кореей и Европой.