Независимые журналисты ставят на место белорусских чиновников с помощью ООН 1 2.05.2019, 12:12

1,693

Андрей Толчин

Фото: «Радыё Свабода»

Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению обращение Андрея Толчина.

Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению жалобу гомельского журналиста-фрилансера Андрея Толчина. Его индивидуальное сообщение зарегистрировано под №3288/2019 и направлено белорусскому правительству для комментария по существу поставленных вопросов (нарушение права на сбор, хранение и распространения информации), сообщает «Гомельская весна».

В течение 2017 года районные суды четыре раза штрафовали журналиста на общую сумму, превышающую 1500 долларов США за сотрудничество с «Белсатом». Например, 3 ноября 2017 года судья суда Калинковичского района Людмила Савостянова оштрафовала его на 920 рублей лишь только за то, что он взял интервью и впоследствии разместил в Интернет видеоматериал с деревни Капличи, Калинковичского района под названием «Люди просят вернуть им школу, чиновники угрожают психушкой».

В 2017 году Андрей Толчин работал с гомельским фрилансером Кастусем Жуковским, жалобы которого также находятся на рассмотрении в КПЧ ООН. В настоящее время на международном уровне также рассматриваются жалобы гомельских журналисток Ларисы Щиряковой и Наталии Кривошей, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной, журналиста с Могилева Александра Буракова. Указанные журналисты входят в состав БАЖ, их дела в КПЧ ООН ведет юрист ассоциации Леонид Судаленко.

Напомним, в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство ведет бескомпромиссную борьбу. Несмотря на возросшее количество жалоб в Комитете ООН по правам человека чиновники продолжают твердить – аккредитация благо, которое не замечают журналисты.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует. Журналисты должны показывать чиновникам, что для получения информации спрашивать разрешение у государства не обязательно.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркивает эксперт.