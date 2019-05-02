В Израиле почтили память жертв Холокоста 2.05.2019, 12:17

По всей стране на две минуты завыли сирены, напомнившие о памятной дате.

Израиль в четверг, 2 мая, почтил память шести миллионов евреев, убитых национал-социалистами и их пособниками в ходе Холокоста. Утром по всей стране на две минуты завыли сирены, пешеходы остановились, чтобы почтить память погибших, автомобилисты прекратили движение и вышли из своих машин, сообщает "Немецкая волна".

За минутами молчания последовала центральная траурная церемония в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил обеспокоенность новым всплеском антисемитизма. "Европу вновь преследуют духи прошлого - идеи превосходства, национальной чистоты, ксенофобии, открытого антисемитизма справа и слева. Мы не на грани нового Холокоста, но мы не можем игнорировать этот старо-новый антисемитизм, который вновь поднимает голову, подогреваемый миграционными волнами, экономическими кризисами и разочарованием в политическом руководстве", - подчеркнул он.

Исследователи встревожены ростом антисемитизма

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: "Правые радикалы, левые радикалы и радикальный ислам едины в одном - в ненависти к евреям. Эта ненависть проявляется и в отвратительных нападениях на молящихся в синагогах".

Согласно результатам исследования, проведенного университетом Тель-Авива, количество насильственных преступлений на антисемитской почве в минувшем году заметно выросло: число тяжких преступлений достигло 387-ми (прирост на 13 процентов). За год было совершено 13 убийств с антисемитской подоплекой - рекордное до сих пор количество. В результате одного только нападения на синагогу в американском Питтсбурге погибло 11 человек.

В число стран с наибольшим количеством насильственных преступлений против евреев вошли США (более 100 случаев), Великобритания (68), Франция и Германия (по 35). Почти в 60 случаях речь шла о вандализме.