В Израиле почтили память жертв Холокоста
- 2.05.2019, 12:17
По всей стране на две минуты завыли сирены, напомнившие о памятной дате.
Израиль в четверг, 2 мая, почтил память шести миллионов евреев, убитых национал-социалистами и их пособниками в ходе Холокоста. Утром по всей стране на две минуты завыли сирены, пешеходы остановились, чтобы почтить память погибших, автомобилисты прекратили движение и вышли из своих машин, сообщает "Немецкая волна".
За минутами молчания последовала центральная траурная церемония в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил обеспокоенность новым всплеском антисемитизма. "Европу вновь преследуют духи прошлого - идеи превосходства, национальной чистоты, ксенофобии, открытого антисемитизма справа и слева. Мы не на грани нового Холокоста, но мы не можем игнорировать этот старо-новый антисемитизм, который вновь поднимает голову, подогреваемый миграционными волнами, экономическими кризисами и разочарованием в политическом руководстве", - подчеркнул он.
Исследователи встревожены ростом антисемитизма
Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: "Правые радикалы, левые радикалы и радикальный ислам едины в одном - в ненависти к евреям. Эта ненависть проявляется и в отвратительных нападениях на молящихся в синагогах".
Согласно результатам исследования, проведенного университетом Тель-Авива, количество насильственных преступлений на антисемитской почве в минувшем году заметно выросло: число тяжких преступлений достигло 387-ми (прирост на 13 процентов). За год было совершено 13 убийств с антисемитской подоплекой - рекордное до сих пор количество. В результате одного только нападения на синагогу в американском Питтсбурге погибло 11 человек.
В число стран с наибольшим количеством насильственных преступлений против евреев вошли США (более 100 случаев), Великобритания (68), Франция и Германия (по 35). Почти в 60 случаях речь шла о вандализме.