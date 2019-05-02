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Посол Ватикана прилетел в Будслав на вертолете

  • 2.05.2019, 12:29

В мессе, которую возглавил Апостольский нунций перед чудотворной иконой Божией Матери, приняли участие более 500 человек.

1 мая в Будслав на вертолете прилетел Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер. Он благословил Дом паломника, который будет носить имя Папы Франциска, сообщает «Еврорадио».

В Будслав он прибыл в сопровождении священника каноника Владислава Завальнюка, по чьей инициативе и был возведен Дом паломника.

В мессе, которую возглавил Апостольский нунций перед чудотворной иконой Божией Матери, приняли участие более 500 человек.


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