Die Welt: Сильная встряска на южноамериканском плацдарме Москвы 2.05.2019, 12:41

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Фото: Jonathan Lanza/NurPhoto/Getty Images

Оппозиция подобралась к Мадуро как никогда близко.

"В среду утром правителя Венесуэлы по-прежнему зовут Николас Мадуро. Однако дни мастера по выживанию, кажется, сочтены. Тем не менее, списывать правителя Каракаса со счетов пока не стоит", - считает журналист немецкого издания Die Welt, (перевод - inopressa.ru) Тобиас Койфер.

"Эти предатели еще узнают свою судьбу", - заявил во вторник вечером Мадуро, сводя счеты с военными, объединившимися с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, и выражая благодарность руководству армии за мужество, проявленное "в защите мира". "С точки зрения режима, это были хорошие новости, - отмечает издание. - Военная верхушка не пошатнулась и, по крайней мере, официально поддержала Мадуро. Армейские генералы, которые, согласно расследованиям многочисленных журналистов, тесно связаны с торговлей наркотиками, абсолютно не заинтересованы в смене власти".

Сам Мадуро, указывает Койфер, "давно стал игрушкой международных интересов". "У него на взлётной полосе стоял самолёт, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться", - заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. "Правда это или фантазии Вашингтона, покажут ближайшие часы", - комментирует издание.

"Масштабная мобилизация населения, организованная Гуаидо в то время, как сторонники Мадуро оставались дома, не прошла безрезультатно. (...) Открытая угроза со стороны министра обороны Падрино Лопеса применить силу против практически безоружной оппозиции срывает с лица режима в Каракасе последнюю маску, - отмечает Койфер. - Без оружия государственный аппарат Мадуро более не способен удержаться у власти".

"Международную поддержку Мадуро получает прежде всего из Китая, России, Кубы, Боливии и Никарагуа. Пекин и Москва беспокоятся о своих миллиардных инвестициях в нефтяную отрасль и инфраструктуру. Если Гуаидо и его международным сторонникам удастся избавить крупных инвесторов от страха за их миллиарды, сторонники Мадуро, вероятно, будут готовы отказаться от него, - полагает журналист. - Однако Россия и Китай ожидают ответной политической услуги, ведь Москва, в конце концов, потеряет плацдарм на задворках США. Союзники Гуаидо должны выступить с предложением в адрес Москвы".

Иначе выглядит ситуация с идеологическими сторонниками режима, продолжает издание. В частности, однопартийный режим Кубы больше всего боится успешного восстания в Каракасе. "Свержение социализма в Венесуэле может разжечь фантазию кубинской оппозиции, все еще находящейся под официальным запретом", - указывает Койфер. Переворот в Каракасе может дать новый импульс и оппозиции в Никарагуа.

"Против Николаса Мадуро говорит в первую очередь одно: вторник ясно показал, что он может отстоять власть только с помощью военной силы. Оппозиция подобралась к нему как никогда близко. И она пользуется поддержкой улиц. (...) Лидер оппозиции Гуаидо намерен оказывать с улицы давление на режим до тех пор, пока Мадуро не уйдет", - говорится в статье.

"Если Гуаидо не удастся сменить правительство в Венесуэле, Латинской Америке грозит хаос. Из-за катастрофической экономической ситуации Мадуро потерял всякое доверие венесуэльцев. Если он все же удержится у власти, Латинской Америке грозит второй массовый отток населения", - указывает Die Welt.