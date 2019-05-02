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Андрей Скабелка: Раньше мы даже не замечали соперников, которые сейчас играют в группе А

  • 2.05.2019, 12:42
АНДРЕЙ СКАБЕЛКА
ФОТО: ЮРИЙ КУЗЬМИН / PHOTO.KHL.RU

Белорусский тренер хоккейной сборной Казахстана считает, что уровень соперников постоянно растет. 

«Хоккей быстро развивается. Казахстан, Беларусь даже не замечали соперников, которые сейчас играют в группе А. А сейчас все выравнивается. Если говорить про Южную Корею, то там сильный чемпионат, и корейцы много вкладывают в хоккей денег. Они начали серьезно готовится к Олимпиаде и сейчас приглашают серьезного уровня легионеров и тренеров.

Года два назад и про команду Литву не думали, что она будет так сильна», – сказал Андрей Скабелка в интервью sports.kz.


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