В Польше 10 стран отметили 15-ю годовщину членства в ЕС 2.05.2019, 12:56

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Премьер-министр Польши принял глав правительств и чиновников из 10 стран в Королевском замке в Варшаве.

Польша и другие страны ЕС в среду отметили 15-ю годовщину своего членства в Европейском союзе саммитом лидеров в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

1 мая 2004 года, кроме Польши, членами ЕС стали Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и Словения. Присоединение 10 стран стало самым большим разрешением в истории ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял глав правительств и чиновников из 10 стран в Королевском замке в Варшаве. Также на встрече присутствовали лидеры из Болгарии, Румынии и Хорватии - эти государства позже присоединились к ЕС.

Президент Анджей Дуда, выступая на митинге в центральном городе Пулавы, заявил, что "Европа - это мы, Европейский союз - это мы", и призвал поляков голосовать на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в Польше 26 мая.

Напомним, по результатам соцопросов рекордное количество поляков положительно оценивает членство своей страны в Европейском Союзе.