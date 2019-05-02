Ксендз Вячеслав Барок: Мне стыдно за всех тех, кто в нашей стране пишет законы 2.05.2019, 13:20

Вячеслав Барок

Фото: Facebook

В Россонах настоятеля костела наказали три раза административными штрафами.

"За этот построенный костел в Россонах я, согласно законодательству Республики Беларусь, аж три раза попал в поле зрения соответствующих государственных служб и столько же раз на меня был составлен протокол административного правонарушения", — написал Вячеслав Барок в своем "Фейсбуке", пишет "Витебский Курьер".

Фото: Вячеслав Борок

На территории строительства костела засыпали болото и мусор — соседи написали жалобу. Службы, которые отвечают за выделение земельных участков, составили протокол и направили его в суд. В результате — десять базовых за несанкционированный захват территории.

"Всего на 1,5 метра перестарался. Если б не засыпал, осталась бы гора мусора", — говорит Вячеслав Барок.

При сдаче объекта в эксплуатацию суд за самовольное правонарушение дал 20 базовых штрафа. Протокол административного правонарушения составил Россонский райисполком.

Фото: Вячеслав Борок

А 30 апреля Россонское МЧС, рассматривая протокол административного правонарушения от 19.04.2019 года, выписало штраф в три базовые величины — 76 рублей наказания настоятелю за то, что верующие молятся в здании, которое не соответствует пожарным нормам безопасности Республики Беларусь.

Фото: Вячеслав Борок

"Конечно, главная проблема — это то, что нет пожарной сигнализации. Ее стоимость около 10 тысяч рублей. Как для верующих в Россонах, то, согласитесь, очень даже немало. Парафии на востоке не очень большие и в воскресенье приходит молиться около 30 человек, а заработки на районе сами знаете какие.

И все-таки я благодарен всем, кто рассматривал протоколы административных правонарушений и, в принципе, старался более-менее давать минимальные штрафы.

Но с самой глубины сердца рвется вопрос: люди, куда катится наше государство, будто бы социально-ориентированное? Что не так со всеми нами, с нашими жизненными нормами, если не возможно сделать доброе дело и не быть нарушителем закона?

Я вынужден гордиться тем, что аж три раза стал нарушителем законодательства Республики Беларусь. И мне стыдно за всех тех, кто в нашей стране пишет законы и следит за их исполнением.

Делайте добро и оставайтесь людьми, не обращая внимания на декреты и постановления!"

На этот крик души отреагировали немало людей. Они, в отличие от государства, высказывают благодарности настоятелю за его добрые начинания.

"Я заўсёды кажу. Рыжская мяжа нікуды ня дзелася. 50 кіламетраў на захад — чыноўнік разам з пробашчам сядзіць у кабінеце й вырашае, нуць які-небудзь чарговы ідыёцкі закон, каб сябе не падстаавіць і парафія каб не пацярпела. Бо чыноўнік — не абавязкова каталік, але ў ягоным пакаленьні не зьнішчыліся рэлігійныя традыцыі, гэтымі двадцацьцю гадамі бальшавізму,якія перапалі ўсходу Беларусі…" — пишет один из комментаторов под постом Вячеслава Барка.

"Гэта вельмі крута, што, нягледзячы на такую дзяржаву і тых тыпуа лідэраў, мы маем сапраўдных лідэраў! Ваша парафія вельмі крутая, бо ў такіх умовах можаце разам будаваць, нягледзячы на націск", — комментирует один из друзей настоятеля.

"Я калісьці сам сабе сказаў: «Я ведаю цяпер, як выглядае дэпрэсія — яна выглядае як Расоны». Канешне, жыхары Расонаў зараз набягуць і пастановяць мяне растраляць за такія словы, але што зробіш — за некалькі візітаў у раён і яго сталіцу склалася такое ўражанне. Затое прырода там — неверагодная! Заказнікі Сіньша, Красны бор — адкрыў там для сябе Беларусь яшчэ раз", — благодарит другой подписчик за красоту, созданную Вячеславом Барком.