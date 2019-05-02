Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 2.05.2019, 13:30

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 2 мая доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара повысился на Br0,0058 и составляет Br2,1115 за $1 (на торгах 30 апреля - Br2,1057 за $1).

Евро вырос на Br0,0085 до Br2,3655 за 1 евро (30 апреля - Br2,357 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0188 до Br3,2457 за 100 российских рублей (30 апреля - Br3,2645 за 100 российских рублей).