Почему Мадуро должен уйти 4 2.05.2019, 13:56

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Все больше военных переходят на сторону оппозиции.

Венесуэле грозит всеобщий жестокий крах, и правителю Мадуро нужно немедленно уйти, пишет в редакционной колонке Financial Times (перевод — русская служба BBC).

Узурпатору Мадуро удалось сохранить свою власть после самой пока что отчаянной попытки противодействия со стороны легитимного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его сторонников, но он теряет хватку. Все больше военных переходят на сторону оппозиции: даже бывший глава тайной полиции во вторник написал письмо с призывом к переменам. Венесуэльцам претит всеобщая бедность, в которую ввергли страну нынешний правитель и его предшественник Уго Чавес. Настала пора Мадуро согласиться на предложенную ему высылку из страны или покинуть должность и провести свободные выборы, чтобы его правление не закончилось насилием и кровопролитием, считает издание.

Глава Единой соцпартии Венесуэлы и номинальный президент по сути находится в состоянии войны со своим собственным населением. Когда-то это государство было самым богатым в Латинской Америке, в его недрах - самые большие в мире разведанные запасы нефти. При всем при этом в стране гиперинфляция, перебои с подачей электроэнергии, людям не хватает продуктов и лекарств. Более 3 млн человек, а это 10% населения страны, покинули страну. Оппозиция подвергается гонениям, пишет FT.

Помимо этого, Мадуро - незаконный глава страны, продолжает FT. Большинство стран (даже если не учитывать Россию, Китай и Турцию) назвали прошлогодние президентские выборы нечестными. С января уже более 50 стран признали Гуайдо временным президентом. Его легитимность обусловлена тем, что он возглавляет Национальную ассамблею Венесуэлы, которую признает законным политическим образованием большинство стран. На две трети Национальная ассамблея состоит из представителей оппозиции, отмечает газета.

Гуайдо удается искусно маневрировать: уже четыре месяца он передвигается по стране, представляя прямую угрозу Мадуро. Во вторник он неожиданно выступил с телеобращением в окружении военных, перешедших на его сторону. С ним был оппозиционный лидер Леопольдо Лопес, которого два года держали под домашним арестом, но, похоже, военные-перебежчики его освободили. Для будущей стабильности Венесуэлы крайне важно избежать раскола в армии. Военным командирам, не перешедшим на сторону оппозиции, нужно понять, что дни Мадуро сочтены, и в первую очередь руководствоваться интересами своих сограждан, пишет FT.

Международному сообществу остается лишь продолжать поддерживать Гуайдо морально и политически, а также усиливать санкции против режима Мадуро. Белый дом неоднократно намекал, что не исключает военной операции, но, похоже, это лишь словесные угрозы. Повлиять на Мадуро и открыть ему глаза на реалии происходящего может только его ближайшее окружение и международные союзники, полагает издание.

Президент России Путин, как и в случае с Сирией, похоже, решительно намерен противостоять политике США, которые, как он считает, пытаются сменить режим в стране, если им не нравится лидер. Но, несмотря на слова отрицания, звучащие из Москвы, есть признаки, что Кремль ведет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Мадуро безопасного коридора для выезда из страны. Вероятно, на Кубу. Но у Белого дома есть козыри в виде новых возможных санкций, которые еще не вводились, отмечает газета.

Можно считать провидением отсутствие крупного кровопролития, пишет FT. Но всем сторонам нужно понимать, с каким огромным риском сопряжена нынешняя непредсказуемая ситуация в Венесуэле для страны и всего региона. Главная опасность - не в вероятности начала гражданской войны между крупными вооруженными подразделениями, а в скатывании во всеобщий кровопролитный хаос. И если принять во внимание опросы общественного мнения, согласно которым, 80% венесуэльцев хотят ухода Мадуро, риск развития такой катастрофы выше в случае, если он решит остаться, пишет FT.