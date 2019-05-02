Белорусские предприниматели слишком доверчивые? 2 Андрей Зятьков, «Онлайнер»

2.05.2019, 14:05

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Фото: bymedia

В нашей стране нельзя целиком полагаться на букву закона.

Помните историю директора ЧПТУП «ЭкоСмартСистемс», который безуспешно пытается выбить долг по тендеру? В подобных ситуациях оказываются сотни белорусских предпринимателей, и совершенно понятно: это — нездоровая тенденция. Но, кроме вполне резонного возмущения такого рода отношением к партнерам по бизнесу, лично у меня возникает еще и недоумение: как руководители компаний, оказавшихся «жертвами», довели сделки до подобной ситуации? Неужели они совершенно слепы, не имеют опыта работы с госструктурами, не понимают реалий ведения бизнеса в нашей стране?

Вспомним конкретный пример. Как рассказывал директор «ЭкоСмартСистемс», ситуация складывалась таким образом. У его компании намечается участие в тендере на поставку с отсрочкой платежа. Компания согласна на отсрочку. Но при этом сумма поставки может опустить всю компанию на колени в случае, если оплата за поставку не будет осуществлена.

Что же делать в такой ситуации? Естественно, проверять контрагента. Были ли предприняты такие действия? У меня возникает ощущение, что если и проводились, то не так тщательно, как должны были при заключении судьбоносной для предприятия сделки. Информацию о том, что у ОАО «Могилевхлебопродукт» на настоящий момент находятся сотни исполнительных производств, было вполне реально найти. И у меня вопрос: по какой такой неведомой причине этот закоренелый должник должен был рассчитаться в первую очередь именно с «ЭкоСмартСистемс»? Невероятная загадка. Так что в сложившемся противостоянии ОАО «Могилевхлебопродукт» выглядит как компания, которая максимально защитила свои интересы: от уплаты долга не уклоняется, погашает задолженность в порядке очереди, работает исходя из своих реалий.

Я вижу ситуацию таким образом. Тот, кто заключает договор и видит большие риски, либо пробивает лучшие условия для себя, либо не соглашается на договор вовсе, а не действует на авось.

Вера в закон — это прекрасно. Но закон надо уметь применять. И тут речь не про мантру «не экономьте на юристах». В свое время довелось пересечься с парой прекрасных юристов, которые слишком буквально трактовали законы. Они отлично знали законодательство и могли рассчитать пеню вплоть до копейки при оплате должником стотысячного долга на протяжении года суммами в рубль или два (что считаю полным абсурдом), однако бросались в заранее бесперспективное дело, вбрасывая тысячи рублей в государственную пошлину. Тратили человеко-часы, командировки — кучу денег, а в результате на руках оставалось постановление о возбуждении исполнительного производства и компания-должник в банкротстве с имуществом: ржавый стул и сломанный ноутбук. Зато все как по учебнику. Дело сделано. А реальный результат — это дело десятое.

Речь прежде всего о рационализме.

Выполнение договорных условий — это здорово, но есть такое понятие, как логика, и ею следует руководствоваться в первую очередь. В бытность работы в Российской Федерации с компанией, которая сотрудничала с оптовиками, у нас были заключены договоры поставки с условием оплаты в день отгрузки товара. Однако на месте разгрузки/погрузки груженные товаром фуры стояли за закрытыми воротами, пока на счет компании не поступали оговоренные денежные средства. Деньги поступали. Звонок. Товар пришел в движение.

Согласитесь, лучше заплатить перевозчику лишние штрафы за дни простоя, чем потом искать на просторах какого-нибудь Краснодарского края тех, кто тебя кинул минимум на десятки тысяч долларов. Или можно рисковать и надеяться на добропорядочность контрагента, следуя логике «не нырнешь — не узнаешь».

И здесь не столь важно, как долго вы работаете вместе. Всегда наступает момент, когда кто-то кого-то первым кидает. Иногда не по своему желанию, а в силу обстоятельств. Принимаете такой риск? Выдержит удар компания? Тогда вперед!

Но если вы не готовы рисковать, то при заключение договоров следует в первую очередь рассмотреть все подводные камни: ответственность сторон, место разрешения споров, порядок и форму оплаты, ответственность за сохранность груза, момент перехода права собственности на товар, штрафные санкции и многое другое.

Так, например, одна компания сумела отбиться от штрафов за недопоставку товара, сославшись на пункт в договоре о том, что товар отгружается только при наличии «на станции отправления телеграммы со станции назначения о готовности производить приемку Товара и представленной Покупателем (Грузополучателем) копии ветеринарного (карантинного) разрешения в соответствии с настоящим пунктом». Кто пропустил такой абсурдный пункт и подмахнул договор? Посчитали мелочью? Ну вот и итог.

Дальше больше. Всегда, подчеркиваю, всегда нужно брать документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписывает договор. И желательно в присутствии вашего представителя. Все это вам сейчас кажется смешным. Но это смешно ровно до того момента, пока внезапно не выяснится, что директор (представитель по доверенности, директор филиала) компании не уполномочен был подписывать документы на сумму сверх определенной без согласования с учредителями или головным офисом, или внезапно окажется, что на договоре подпись вообще не директора, юридический адрес организации не пойми какой, и, если противоположной стороной не было совершено конклюдентных действий, ох, намучаетесь потом. И будет совсем не смешно.

Так, например, в мой первый год работы пришлось идти в суд по взысканию долга по договору перевода долга (небольшого, но тем не менее) только с копией договора. На суде ответчик сказал, что оригинала нет, подпись на копии не его, все подделка и знать он нас не знает. И только покопавшись в бухгалтерии и найдя один (!) платеж на мизерную сумму, удалось доказать, что ответчик своими действиями признал наличие задолженности по данному договору. Повезло. А скольким не везет?

Элементарные правила безопасности должны соблюдаться везде. Переходя дорогу, вы же смотрите по сторонам? Вот так же и с договором.

Нередко бывают случаи, когда люди становятся заложниками ситуации. Подписывают договор и высылают два экземпляра второй стороне. И потом этот договор вторая сторона мурыжит и не отдает, а отдать и потребовать исполнения может в тот момент, когда ей будет удобно. А вам уже не очень. Но ведь послать договоры заказным письмом с описью вложения слишком сложно и муторно, да? А это позволило бы доказать в суде факт, что вторая сторона получила документы и недобросовестно их удерживала.

Или, подписывая договор и прикладывая протокол разногласий, сторона забывает прописать в договоре, что он идет «с протоколом разногласий», и потом делает удивленные глаза, когда вторая сторона использует этот просчет и делает вид, будто никакого протокола нет. Или же прописываются слова «протокол разногласий» не тем лицом, которое ставит подпись. А ведь это уже предмет для спора. Можно ведь другой стороне потом сослаться, что никакого протокола не было. Директор подписал договор синей ручкой, своим почерком, а надпись «протокол разногласий» сделана темно-синей ручкой и другим почерком. Какая-то подстава. Давайте-ка экспертизу. Спорно? Возможно. Стоит таких нервов элементарное действие? Дело ваше. Решайте сами.

Мораль истории такова. В нашей стране никто не любит дотошных буквоедов, которые не готовы заключать сделки, плюнув на ладонь и пожав руку «по-мужицки». Но именно те, кто работает цивилизованно, внимательно и аккуратно, не выбивают долги у хлебозаводов годами. У них просто не возникает ситуации, при которой сделка была заключена по принципу «точно должно прокатить».

Да, всякое в жизни бывает. Но элементарные вещи можно (и нужно!) сделать. Они требуют бóльших трудозатрат, но уменьшают шансы попасть в ситуацию, когда вас пробросят «мельницей» и шмякнут на бордюр собственного банкротства. А ведь это также предполагает тот факт, что вы не сможете расплатиться с кем-то из своих, будете тонуть в долгах и тоже кого-то «кинете».

Андрей Зятьков, «Онлайнер»