Rzeczpospolita: Польза от вступления в ЕС огромна 1 2.05.2019, 14:19

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Что приобрела Польша за 15 лет нахождения в Евросоюзе?

«Баланс приобретений и потерь за 15 лет членства Польши в Европейском союзе выходит для экономики в плюс», - говорится в публикации газеты Rzeczpospolita, сообщает «Радио Польша».

Заголовок «Положительный итог Польши. 15-летие Польши в ЕС» красноречиво свидетельствует о том, что Польша выиграла от вступления в ЕС.

«С экономической точки зрения страна многое приобрела, уровень зажиточности поляков сегодня составляет около 70% среднего показателя по Евросоюзу, а ведь в день вступления в него, 1 мая 2004 года, эта цифра была ниже 50%. Польше удалось преодолеть дистанцию развития в отношения Европы, хотя она не самая быстрая страна в этой гонке. Быстрее ЕС догоняют Румыния, Литва и Эстония. Но и так польза от вступления в ЕС огромна», - констатирует Анна Цесьляк-Врублевская.

Автор публикации приводит высказывание главного экономиста Business Centre Club, профессора Станислава Гомулки: «Растет уровень жизни поляков, уменьшается разница в заработках. Благодаря вступлению Польши в ЕС, в стране выросли зарубежные инвестиции, а польские фирмы получили доступ к огромному европейскому рынку. Но наиболее ощутимо и заметно развитие в Польше инфраструктуры».

А по мнению советника правления Конфедерации польских работодателей «Левиафан» Ереми Мордасевича, «польские фирмы и продукты совершили колоссальный качественный скачок».