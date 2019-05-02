Фрезеровщица «Гомсельмаша» записала свои требования к руководству на видео

Фрезеровщица «Гомсельмаша» записала свои требования к руководству на видео5
- 2.05.2019, 14:38
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Официальные профсоюзы не борются за права работников.
Фрезеровщица "Гомсельмаша" Валентина Анищенко обратилась в независимый профсоюз РЭП, так как на рабочем месте постоянно подвергается давлению со стороны коллег по цеху. Начальники, а также официальный профсоюз никак не помогли женщине решить её проблемы, поэтому теперь она решила публично обратиться к руководству "Гомсельмаша", сообщает "Гомельская весна".