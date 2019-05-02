закрыть
2 мая 2019, четверг, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фрезеровщица «Гомсельмаша» записала свои требования к руководству на видео

5
  • 2.05.2019, 14:38
  • 3,622
Леонид Судаленко и Валентина Анищенко

Официальные профсоюзы не борются за права работников.

Фрезеровщица "Гомсельмаша" Валентина Анищенко обратилась в независимый профсоюз РЭП, так как на рабочем месте постоянно подвергается давлению со стороны коллег по цеху. Начальники, а также официальный профсоюз никак не помогли женщине решить её проблемы, поэтому теперь она решила публично обратиться к руководству "Гомсельмаша", сообщает "Гомельская весна".


популярное за неделю

Мнение

Чистка
Чистка Ирина Халип
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич
Унижение
Унижение Лилия Шевцова
Нервные шутки Путина
Нервные шутки Путина Виталий Портников