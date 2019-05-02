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Зеленский - Путину: Из «общего» у нас осталась только граница

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  • 2.05.2019, 14:42
  • 8,210
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Новоизбранный президент Украины отреагировал на фразу правителя РФ о том, что у них «много общего». 

Об этом говорится на странице новоизбранного президента Украины в "Фейсбуке".

"Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал Зеленский.

При этом он уточнил, что продолжить поиски "общего" можно будет только когда Россия вернет Украине контроль за каждым миллиметром границы с украинской стороны.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - резюмировал новоизбранный президент Украины.


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