Зеленский - Путину: Из «общего» у нас осталась только граница 15 2.05.2019, 14:42

8,210

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Новоизбранный президент Украины отреагировал на фразу правителя РФ о том, что у них «много общего».

Об этом говорится на странице новоизбранного президента Украины в "Фейсбуке".

"Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал Зеленский.

При этом он уточнил, что продолжить поиски "общего" можно будет только когда Россия вернет Украине контроль за каждым миллиметром границы с украинской стороны.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - резюмировал новоизбранный президент Украины.