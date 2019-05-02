Стало известно, какой будет погода до конца недели 2.05.2019, 14:46

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Прогноз на ближайшие три дня.

3 мая погодные условия Беларуси будет определять атмосферный фронт. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Местами кратковременные дожди, днем по юго-востоку страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный порывистый, утром и днем в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, местами +1..+2°С; максимальная в середине дня +11..+17°С, по юго-востоку до +20°С. Атмосферное давление будет расти.

4 мая Беларусь окажется под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью по юго-востоку, утром и днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, в отдельных районах заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +11..+17°С, по юго-востоку до +19°С.

5 мая погоду будут определять атмосферные фронты, разделяющие прохладную воздушную массу и более теплый воздух, поступающий с территории Украины. На большей части территории ожидаются дожди, днем местами по юго-востоку грозы. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по югу до +10°С; максимальная днем +7..+14°С, по юго-восточной половине +15..+22°С.