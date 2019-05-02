Как придворные журналисты ретушируют фото и.о. президента Казахстана Токаева 5 2.05.2019, 14:56

4,402

В подобных манипуляциях были уличены и белорусские пропагандисты.

Официальные фотографии действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обрабатывают в фотошопе, чтобы сгладить морщины и убрать второй подбородок.

Журналист RFE/RL заметил разницу между фотографиями Токаева, опубликованными на официальных сайтах, и снимками других фотографов, сообщает "Настощяее время".

Токаев принимает верительные грамоты посла США Уильяма Мозера в марте 2019 года. Фото было сделано казахским фотографом и опубликовано агентством Kazinform.

Эта фотография сделана на секунды позже немного с другого ракурса. Ее опубликовал офис президента Токаева. В то время как лицо президента сильно отретушировано, лицо посла нетронуто.

Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве во время первого заграничного визита в качестве президента Казахстана.

Фото с той же встречи, опубликованное офисом Токаева. Снимки были сделаны с перерывом в три минуты.

Встреча в Москве, снятая фотографом Кремля.

Снимок того же разговора был опубликован офисом Токаева. На всех фотографиях, изученных Радио Свободная Европа/Радио Свобода, ретушированы только лицо и шея Токаева. Лица других людей на снимках не фотошопят.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Казахстан. Агентство European Pressphoto опубликовало снимок с этой встречи.

Вскоре офис Токаева опубликовал собственное фото, сделанное с немного другого ракурса.

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Казахстан его пресс-служба опубликовала этот снимок.

Офис Токаева опубликовал собственное фото. Цвета снимков отличаются из-за использования разных фотоаппаратов и программ редактирования.

Эта фотография Токаева была сделана в апреле 2019 года и опубликована агентством Reuters.

Эксперт в ретушировании, пожелавший остаться анонимным, рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что, по его мнению, фото отредактировано "в основном при помощи инструмента размытия, чтобы выровнять кожу на лице".

В подобных манипуляциях были уличены и пропагандисты из белорусских госСМИ. На фото своей пресс-службы и «Коммерсанта» с одной и той же встречи в Бишкеке белорусский диктатор выглядит совершенно по-разному.

Cравните сами:

Пресс-служба Лукашенко

Фото: «Коммерсант»

Фото: «Коммерсант»