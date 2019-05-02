Все больше водителей бойкотируют техосмотр 19 2.05.2019, 15:07

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Сформировалось целое сообщество людей, отказывающихся от техосмотра из принципа.

Госпошлину за право допуска автомобиля к участию в движении ввели в начале 2014 года. И по ощущениям, количество автовладельцев, проходящих процедуру ТО, снижается с каждым годом, пишет onliner.by.

Сформировалось целое сообщество людей, отказывающихся от техосмотра из принципа — лишь бы не платить «сбор», распределение которого до сих пор покрыто тайной. Как показывают данные «Белгостехосмотра», число таких водителей продолжает расти. За первый квартал ТО прошел только один из тринадцати автовладельцев.

Одна из известных цифр, характеризующих масштаб отказа от гостехосмотра, была озвучена в конце 2017 года. Более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей ездят без пройденного техосмотра, заявил тогда замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский. На днях в «Белгостехосмотре» подвели итоги первого квартала 2019 года. Судя по статистике, положительных изменений все так же нет: «Выдано 225 247 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 2,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года». Напомним, в Беларуси зарегистрировано около 3 миллионов автомобилей.

Есть еще одна довольно интересная цифра официальной статистики унитарного предприятия. «Самое значительное снижение выдачи разрешений в первом квартале было зафиксировано в марте — 6,8%», — сообщили в «Белгостехосмотре». Из-за чего так произошло? Просто 1 апреля депутаты обещали внедрить изменения в правилах взимания дорожного сбора. Автомобилисты в ожидании определенности и не желая переплачивать (обещали скидку в 20 процентов при оплате за год) решили повременить с оплатой. Говорили, собирались отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам. В итоге, правда, чуда не произошло. Было принято решение решение повременить с указом об изменении платежей — чтобы взвесить все плюсы и минусы. На самом деле было ясно, что задействованные в реализации структуры не были готовы: например, контроль уплаты должен был осуществляться камерами в автоматическом режиме. Очевидно, объединить данные всех камер — задача весьма нелегкая.

Реакцией на удручающую статистику станет усиление контроля. «Инициировано проведение совместных с Госавтоинспекцией рейдов по выявлению транспортных средств, эксплуатируемых с неисправностями, при которых запрещается их участие в дорожном движении, а также не прошедших гостехосмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, — отчитывается „Белгостехосмотр“. — За первый квартал уже проведено 283 совместных рейда, было выявлено более 1400 нарушений». Не сложно догадаться, что подобная работа продолжится.