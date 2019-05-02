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Александр Глеб: Нет большого желания стать тренером, хотя курсы закончить хочу

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  • 2.05.2019, 15:16
Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Белорусский футболист рассказал о своих планах после завершения карьеры.

Об этом Александр Глеб рассказал в интервью корреспонденту Sport Review, пишет "Трибуна".

- Вы продлили контракт с БАТЭ на год. А чем планируете заниматься потом? Тренерская деятельности?

– На данный момент, нет большого желания стать тренером, хотя курсы закончить хочу. Так как я уже больше тридцати лет в футболе, понимаю, что, завершив карьеру, уже сложно будет без него. Поэтому допускаю такую возможность.

- С 2013 года вы почти каждый год меняли клуб, но все равно постоянно возвращались в БАТЭ. Какова причина коротких перебежек и что тянет на Родину?

– БАТЭ – первый мой клуб, первый профессиональный контракт. У меня сложились очень теплые отношения и с клубом, и с его президентом, поэтому каждый раз, когда я возвращался домой, мы встречались, находили общий язык и подписывали новый контракт.


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