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Гитаристы побили рекорд Гиннеса по совместной игре

  • 2.05.2019, 15:20
Фото: pap.pl

В Польше поставили мировой рекорд одновременной игры на гитарах.

В польском городе Вроцлав установлен новый мировой рекорд по совместной игре на гитаре. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на РАР.

Рекорд был установлен в среду, 1 мая. На главной городской площади собрались 7423 музыкантов и сыграли на гитарах. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса и внесен в нее.

Тысячи гитаристов со всего мира собрались в Польше, чтобы побить свой же прошлогодний рекорд. Им удалось собрать на 12 человек больше, чем в 2018 году.

Гитаристы собираются во Вроцлаве уже 17 год подряд и традиционно совместно исполняют песню Hey Joe Джимми Хендрикса.


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