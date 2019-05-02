Politico: Венесуэла становится новой войной Трампа с Россией 2 2.05.2019, 15:27

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ФОТО: REUTERS

Как будут развиваться события?

"Администрация Трампа ввязывается в опосредованную войну с Россией из-за Венесуэлы, и это новое международное противостояние, которое угрожает возвратом к напряженным годам холодной войны, - пишет издание Politico (перевод – inopressa.ru. - На этой неделе две стороны обменялись обвинениями после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал общественность и вооруженные силы восстать и свергнуть автократа Николаса Мадуро. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил военными действиями и обвинил Россию в том, что она убедила Мадуро держаться за свой пост, а не бежать на Кубу на фоне растущих уличных протестов. Россия, в свою очередь, упрекнула Помпео в использовании "фейков как часть информационной войны".

"(...) Противостояние, в рамках которого также Куба поддерживает Мадуро, является потенциально взрывоопасной конфронтацией между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, в то время как Трамп готовит свою кандидатуру на переизбрание, - отмечает издание. - И это угрожает любым усилиям по снятию напряжения в отношениях с Кремлем после выводов специального прокурора Роберта Мюллера о том, что кампания Трампа не имела преступного сговора с Кремлем с тем, чтобы повлиять на кампанию 2016 года".

"По словам аналитиков, Россия и США проверяют, насколько каждая из стран привержена богатой нефтью Венесуэле. И учитывая готовность России отправить войска в такие места, как Сирия и Украина, в то время как США выполняют лишь ограниченную военную роль, лучшая ставка, вероятно, у России", - говорится в статье.

"То, что русские, по-видимому, эффективно просчитали - это как не дать взять себя на пушку, - указывает Фернандо Катц, бывший высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности при Трампе. - Когда они отправляют войска в Грузию, или на Украину, или в Сирию, или в Венесуэлу, что мы будем с этим делать? Это усложняет наши расчеты и дает России преимущество".

"Трамп рассчитывает на то, что Мадуро покинет свой пост - и на то, что Россия перестанет поддерживать венесуэльского лидера - с конца января, когда президент признал временным президентом Венесуэлы Гуайдо, активиста оппозиции и лидера Национального собрания. Десятки других стран, особенно в Европе и Латинской Америке, последовали их примеру (...). Но Куба, Россия, Китай и другие страны, которые часто выступают против Соединенных Штатов на международной арене, поддержали Мадуро. Американские чиновники утверждают, что Куба разместила тысячи военнослужащих в Венесуэле, в то время как Россия направила около 100 военных советников на помощь Мадуро, хотя эксперты утверждают, что это содействие трудно определить количественно. И Куба, и Россия либо опровергли, либо снизили значимость этих претензий, и Кремль лишь заявил, что послал "военных специалистов" для обслуживания уже заключенных контрактов, связанных с российским вооружением", - сообщается в публикации.

"На данный момент неясно, готовились ли американские чиновники к возможности столь резкого внедрения России, но наблюдатели говорят, что это не должно быть сюрпризом. Россия является крупным кредитором Венесуэлы, и нанести удар под дых Америке в латиноамериканском государстве - это относительно недорогое предприятие для Путина, который намерен возродить положение России как мировой державы", - отмечает Politico.

"Венесуэла - богатая природными ресурсами страна, расположенная в стратегически важном месте. Россия будет хотеть, чтобы ее интересы там были гарантированы, и не будет гореть желанием ретироваться с заднего двора Америки", - заявила Молли МакКью, эксперт по России, консультирующий правительства по вопросам стратегических коммуникаций.

США и Россия уже столкнулись в нескольких геополитических горячих точках по всему миру. В Сирии (...) две страны приложили усилия, чтобы избежать прямого военного конфликта в регионе. На Украине США уже давно выступают против поддерживаемых Россией сепаратистов, сражающихся в восточном регионе страны. США направили оружие местным силам, сражающимся с группами, поддерживаемыми Россией.

"Примечательно, что сам Трамп ничего не сказал на этой неделе о роли России в Венесуэле. (...) Хотя в прошлом Трамп заявлял, что Россия "должна выйти" из Венесуэлы, его нежелание повторить этот призыв на этой неделе может быть признаком того, что он все еще надеется на сближение с Путиным, - полагает Politico. - Это также может означать, что Трамп обеспокоен политическими последствиями усиления роли Америки в Венесуэле. Хотя в прошлом Трамп угрожал предпринять военные действия в Венесуэле, он, как правило, был против размещения американских войск за рубежом. Действительно, отправка американских войск в Венесуэлу рискует разозлить изоляционистское крыло республиканской базы Трампа. Но такой шаг также мог бы усилить поддержку Трампа среди американцев кубинского и венесуэльского происхождения в решающем колеблющемся штате Флорида во время президентской гонки 2020 года".

"Тем не менее, сама идея размещения американских войск в Венесуэле может привести в ярость другие латиноамериканские страны, которые до сих пор поддерживали подход США. Многие латиноамериканские граждане по-прежнему испытывают глубокую обиду в связи с вмешательством Америки в дела их стран в прошлом, включая поддержку переворотов. Помощники Трампа настаивают на том, что США не пытаются срежиссировать переворот, поскольку полагаются на конституционный механизм признания Гуайдо, а не Мадуро".