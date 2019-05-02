«Белнефтехим»: В Беларусь поступила «чистая» российская нефть 4 2.05.2019, 15:40

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Нефть поступает на Мозырский НПЗ.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила на границу Беларуси 2 мая в 12.40, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 года в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь", - сказал представитель концерна.

Он пояснил, что прокачка нефти по белорусскому участку возобновлена после вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча" (территория РФ – прим.). Затем "после проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь" (Гомельская обл., Беларусь - прим.)", - добавил представитель пресс-службы.

"Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику", - подчеркнул он.

Как сообщалось, "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба" - прим.) утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России с целью вытеснения некачественной нефти с российского участка нефтепровода "Дружба". Восстановление прокачки планировалось после завершения вытеснения некачественной нефти.