Александр Невзоров: Никакого единства в России нет и уже не может быть 3 2.05.2019, 15:57

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Александр Невзоров

Часть граждан объединяет лишь надежда что-нибудь украсть.

Об этом российский публицист Александр Невзоров заявил в эфире "Эхо Москвы":

- Россия давно расколота на тысячи кусков и интересов. Что у меня, например, может быть общего с Прилепиным или с попом, или с тысячами их идейных близнецов? Вообще ничего. Я не знаю, кто умрет первым, но тот, кто умрет и увидит некролог — либо я Прилепина, либо Прилепин мой — вероятно, просто ухмыльнется и ничего более.

Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости. И вообще, у граждан России, если сейчас вдуматься, общего ничтожно мало. Единственно, часть граждан объединяет надежда что-нибудь украсть. Это неплохая скрепа, но понятно, что не у всех получится.