Как минские студенты спасли бабушку на пожаре 1 2.05.2019, 16:11

Слева Саша Алексанов, справа — Вова Мардас

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Даже в обычной жизни есть место для подвига.

Вечером 1 мая на переулке Солтыса, 6 в многоэтажке случился пожар. В запертой квартире в это время находилась 60-летняя хозяйка. Взломать дверь и вывести женщину из дыма смогли два студента столичного колледжа. Смелые парни рассказали, как помогали хозяйке до приезда МЧС, пишет tut.by.

17-летний Саша Алексанов и 19-летний Вова Мардас вечером 1 мая сидели около подъезда на Солтыса, 6 в компании друзей.

— Где-то в 22.50 мы сидели на лавочке, собирались проводить домой нашу знакомую, но услышали, что из здания кто-то кричит: «Я горю!» и называет номер квартиры.

Студенты вызвали МЧС. Один остался ждать спасателей на улице, а двое побежали на шестой этаж, где горела квартира.

— Сначала пытались просто вырвать что-нибудь, искали лом. Через щели двери уже валил черный дым. Прибежали соседи, принесли отвертку. Вова сломал какую-то деталь и отодвинул защелку, дверь открылась. Из-за сквозняка нас обдало дымом, у меня закружилась голова, я сразу упал, — говорит Саша.

Женщина выбежала сама из квартиры, кричала: «Спасибо вам, мои родные, только спасите еще кошку». Вова в этот момент пошел в задымленную квартиру, осмотреть, есть ли внутри кто-то еще. Но в квартире никого не было.

Фото: МЧС

— МЧС тогда еще только по лестнице бежали. Женщина была трезвой, но в истерике. Я зашел раза два-три, в квартире невозможно было долго находиться, так как не было никаких средств защиты, но надо было осмотреть, есть ли кто внутри, — говорит Вова.

Уточняем, откуда парни знали, как именно в этой ситуации нужно действовать. Дать четкий ответ они затрудняются, говорят, никакой специальной подготовки и навыков, кроме тех, что они получали на занятиях допризывной подготовки и ОБЖ, нет.

— Просто поднялся адреналин. Если человеку можно помочь, почему бы и нет. Я представляю себя в такой ситуации — если можно что-то сделать, то надо пытаться, — рассказывает Саша.

— У меня одна была задача — помочь человеку, не думая. С нами был мужчина, который принес отвертку, остальные соседи убегали, выводили детей, но они растерялись, — говорит Владимир.

Фото: МЧС

После этого случая парней увезли на скорой. Ночь они провели в отделении токсикологии, у парней было отравление угарным газом. Теперь они чувствуют себя хорошо.

Студенты — не местные. Саша из Солигорска, Вова — из Вилейского района. Парни живут в общежитии колледжа УО «Республиканский институт профессионального образования». Саша играет в волейбол и занимается кикбоксингом, учится на оператора-фрезеровщика. Вова в свободное время читает книги, немного увлекается спортом, он будет наладчиком станков.

Родственники Вовы даже не знают, что с ним случилось, парень еще не успел им сообщить, а Саша позвонил бабушке, но договорить не успел — разрядился телефон.

— Но мы с ней связались, успокоили, она сказала, что очень гордится своим внуком, потому что парни не растерялись и так себя проявил, — говорят педагоги.

В колледже говорят, что студентов обязательно поощрят.