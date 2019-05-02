Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России 2 2.05.2019, 16:26

Варшава намерена использовать 800 тысяч тонн нефти из резервов.

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства, сообщает РБК.

Польша приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на прошлой неделе, об этом сообщили 25 апреля. Варшава уведомила белорусскую сторону, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с такими показателями, с какими та поступала в пункт приемки поставок «Адамово». После этого белорусская «Гомельтранснефть Дружба» уведомила российскую сторону о приостановке транзита.

«Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества российской нефти 19 апреля. В белорусском концерне заявили, что в сырье превышено содержание хлорорганических соединений. «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — заявила представитель концерна.