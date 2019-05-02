Украина возбудила антидемпинговое расследование против стройматериалов из Беларуси 2.05.2019, 16:44

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В период с 2014 по 2018 годов в Украине произошел рост объемов импорта газобетона из Беларуси.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну газобетонных блоков происхождением из Беларуси. Согласно сообщению на сайте “Урядовый курьер” 20 апреля, решение комиссии от 17 апреля 2019 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, пишет ukrrudprom.com.

Соответствующую жалобу МКМТ получила от Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона (ВААГ), действующей от имени ООО “Ориентир-Будэлемент” и при поддержке ООО “Аэрок”.

По данным заявителя, в период с 2014 по 2018 гг. произошел рост объемов импорта газобетона из Беларуси на 57 п. п. — до 98%, а в отношении потребления — на 11 п.п., до 12%. При этом доля заявителя сократилась на 7 п.п. — до 30%.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину газобетонных блоков мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом уровень демпинговой маржи нельзя считать минимальным, а объемы импорта — незначительными. При этом существующий значительный экспортный потенциал белорусских производителей в будущем может нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

Расследование касается строительных стеновых мелких блоков из ноздреватого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения по коду УКТВЭД 6810 11.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономразвития Украины. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

По данным Госстата, в 2018 году импорт строительных блоков по указанному коду из Беларуси составил 276,8 тыс. тонн на $11,2 млн, тогда как экспорт в эту страну — 63,5 тонны на $11 тыс.

В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $11,8 млн, экспортировала на $1 млн.