Андрей Сидоренко: Три матча пока провели как задумывали 2.05.2019, 17:10

Андрей Сидоренко

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси прокомментировал победу над словенцами.

Об этом Андрей Сидоренко рассказал в разговоре с корреспондентом "Прессбола" Сергеем Малышко.

- По ходу второго периода вы усадили на скамейку Максима Сушко. С чем это связано?

- Немного растерялся. Получил неоправданное удаление в чужой зоне. Понятно, что он хотел в том моменте подбить клюшку, но промазал. Это его не оправдывает. Игрок поплыл: все-таки очень большая ответственность нависает. Поэтому усадили его, дали успокоиться.

- Как Хенкелю удалось в том эпизоде сориентироваться и выбить шайбу с линии?

- Он не выключился из эпизода.

- Довольны тем, как команда идет по турниру?

- Три матча пока провели как задумывали. А как пойдет дальше… Мы стали действовать увереннее, команда функционально готова неплохо, хорошо двигается, держит удар. Посмотрите, второй период со словенцами мы просидели в меньшинстве в обороне. Справились. Так что пока довольны.

- Перед субботой главное — восстановиться?

- Да, восстановиться. Еще разберем соперника, посмотрим, как действовать самим. Главное, обойтись без травм и сохранить настрой. И следовать нашему девизу: побеждает тот, кто сражается.

- Может, есть желание как-то разбавить рутину, куда-то выбраться с командой?

- Выберемся потом (смеется).

- За кого будете болеть в матче Казахстан — Южная Корея?

- Ни за кого. Знаю, что нас ждет два сложных матча.

- Удалось ли развеяться лично вам?

- Нормальное состояние. Это не мой первый год. Сосредоточен на работе. Правда, недавно отвлекся — вышел в город, посмотрел на людей. А так мы, все тренеры, сидим в компьютерах, готовимся, просматриваем матчи.

- Будет ли игра с Казахстаном похожа на ту, что была в спарринге перед турниром?

- Статус этого матча совсем другой. Сейчас для нас стартуют матчи плей-офф.

- У нас удачный календарь?

- Выбирать не приходится. Хорошо, что мы пока не потеряли очков. Слабых команд здесь нет. Надо выходить и побеждать.