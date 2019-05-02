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Министр энергетики США: Российский газ ненадежен

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  • 2.05.2019, 17:23

Диверсификация поставок газа важна для безопасности ЕС.

Министр энергетики США Рик Перри назвал ненадежным поставляемый в Европу из России газ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РБК со ссылкой на телеканал France 24.

«Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза», — сказал он.

Перри добавил, что возможно купить подобные машины в другом месте, однако это будет ненадежно. «Так же дело обстоит и с российским газом», — добавил он.

На пресс-конференции комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что имеет смысл увеличить экспорт газа из США. Он отметил, что разнообразие важно не только для безопасности поставок, но и для обеспечения конкуренции.

В середине апреля Совет ЕС утвердил поправки к газовой директиве, согласно которой регулирующие внутренний газовый рынок Европы правила будут применяться к трубопроводам третьих стран.


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