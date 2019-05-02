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Комиссии и лимиты за снятие наличных: какие условия сейчас действуют в банках

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  • 2.05.2019, 17:35
  • 1,642
Фото: Reuters

Банки начали вводить лимиты и комиссию за снятие наличных даже в своих банкоматах.

Даже при том, что почти везде и за все сейчас можно заплатить карточкой, бывают ситуации, когда нужны именно наличные деньги. И иногда за то, чтобы их снять, приходится платить комиссию. Как правило, процент возьмут за операцию, которую вы совершите в «чужом» банкомате. При этом банки начали вводить лимиты и комиссию за снятие наличных и в своих банкоматах.

Tut.by посмотрел, какие комиссии за обналичку действуют сейчас в банках и какие лимиты установлены на эту операцию.

Напомним, некоторое время назад Белинвестбанк изменил тарифы на снятие наличных. Новость вызвала большой резонанс. Журналисты посмотрели, какие условия на обналичку действуют сейчас в наших банках.

Название банка

Снять наличные без комиссии

Взимается комиссия

Альфа-Банк

Можно в банкоматах и кассах Альфа-Банка, а также в банкоматах банков-партнеров: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ.

В устройствах других банков — 3%, минимум 3 руб./ 7 руб. (для карт в USD, 7,5 руб. (для карт в EUR)

Если карты выпущены в наборе привилегий, есть лимиты.

По карте БЕЛКАРТ

Премиум/Премиум-Моцная Картка снятие до 5000 руб./месяц в устройствах банка/до 100 руб. в устройствах других банков — без комиссии, более 5000 руб./более 100 руб. — 1,5% от суммы;

По карте MasterCard

Standard/Visa снятие до 5000 руб./месяц в устройствах банка/до 300 руб. в устройствах других банков — без комиссии, более 5000 руб./более 300 руб. -3% от суммы, мин. 3 руб./ 7 /7,50 руб.

Банк БелВЭБ

В устройствах и кассах банка и в устройствах банков-партнеров. Банки-партнеры: Альфа-банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

В устройствах других банков и всех кассах, кроме банка БелВЭБ — 3% от суммы, минимум 7 руб.

В банке и банках-партнерах нет ограничений по сумме снятия.

Банк Дабрабыт

Только в устройствах и кассах банка.

Снятие наличных в бел. рублях в устройствах других банков — 2% от суммы, в иностранной валюте — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR.

Стандартный лимит по снятию наличных — 2000 USD/сутки. Лимиты можно изменять.

Банк Решение

Только в банкоматах и кассах банка.

При снятии в банкоматах банков-партнеров/в банкоматах других банков — 2,5/3%, минимум 2/2,5 руб. (если карта в бел. рублях) и 3/3,5% от суммы (если карта в валюте).

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептербанк, БТА Банк, Франсабанк.

Для карт в бел. рублях суточный лимит — 1500 руб. Для карт в иностранной валюте — 750 USD. Лимиты можно изменять по заявлению в отделении банка.

Белагропромбанк

В устройствах и кассах банка, в банках-партнерах (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк) и в отделениях почтовой связи «Белпочта».

По карте «Давай-давай» до 200 руб. в месяц, в банкоматах Альфа-Банка и Белгазпромбанка — без комиссии.

В банкоматах иных банков — 3%, минимум 3 руб. / 3 USD/EUR / 200 RUB.

Лимиты по снятию не установлены.

Беларусбанк

В устройствах и кассах банка, в банкоматах банков-партнеров: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.

В банкоматах/кассах других банков — 2 /3% от суммы, минимум 3 /6,5 руб/3 /6 USD/EUR / 110/230 RUB. Для карт в бел. рублях — 2 /3% от суммы, минимум 0,50/1 руб.

Лимиты по снятию не установлены.

Белгазпромбанк

В устройствах и кассах банка, в банкоматах «Газпромбанк» (акционерное общество), МТБанка, Банка ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанка.

Mastercard Standard / Visa Classic /Mastercard

World («Классическая»)/ CashAlot — 3,5% от суммы, мин. 1 руб.

Mastercard Gold / Visa Gold — 3% от суммы, мин. 1 руб.

Лимиты по снятию не установлены.

Банк ВТБ (Беларусь)

Только в устройствах и кассах банка.

В других банкоматах — 2,5% от суммы, минимум 4 руб.

Лимиты можно изменять в интернет-банке и отделениях.

Идея Банк

Только в устройствах и кассах банка.

По карте «Новое золото» в любых банкоматах без комисии.

Maestro/ Visa Electron, Visa Classic/ MasterCard Standard, Дрожжи, Карта Еще,  PartyCard — в банкоматах других банков (кроме банков-партнеров) — 2,5% от суммы, мин. 3 руб.;

в банкоматах банков-партнеров — 1,0% от суммы;

Galleria — в банкоматах других банков (кроме банков-партнеров) — 2,5% от суммы, мин. 3 руб.;

в банкоматах банков-партнеров — без комиссии.


Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, БСБ Банк.

МТБанк

В устройствах и кассах банка, в РУП «Белпочта», а также в банкоматах банков-партнеров: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

Снятие наличных в бел. рублях в кассах банков-партнеров и в банкоматах других банков — 2,5%, в ин. валюте — 2,5%, минимум 3 руб. / 2 USD/EUR.

Лимиты можно проверять и изменять в интернет-банкинге.

Паритетбанк

Только в устройствах и кассах банка.

В устройствах других банков — 3%, минимум 4 руб./3 USD/EUR/200 RUB.

Лимиты по снятию не установлены.

Приорбанк

В банкоматах и кассах банка.

Лимиты не установлены.

По картам классического уровня без пакета услуг до 200 руб./месяц, в банкоматах других банков — без комиссии, в пакете услуг — до 2000 руб./месяц без комиссии.

В иных случаях — 3%, мин. 5 руб. при снятии бел. рублей и 3%, мин. 7 руб., если снимать ин. валюту.

В кассах других банков — со стороны банка комиссии нет.

РРБ-Банк

Только в устройствах и кассах банка.

В банкоматах других банков — 2% от суммы.

Суточные лимиты: БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ — 1500 руб., Visa Electron — 1000 руб./1000 USD/EUR

Visa Classic — 1500 руб./3000 USD/EUR

Visa Gold — 2500 руб./5000 USD/EUR

Технобанк

В банкоматах банка и кассах банка, некоторых обменных пунктах, где есть терминал; в банкоматах-партнерах.

Банки-партнеры (при условии наличия логотипа системы СБС): Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк.

В банкоматах и кассах других банков — 2,5% от суммы, мин. 2 руб. (для карт в бел. рублях) и 2,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR (для карт в ин. валюте).

В кассах банков БелВЭБ, Дабрабыт, РРБ и Идея Банк — без комиссии со стороны Технобанка, но возможна комиссия со стороны банков.

Есть суточные лимиты, но их можно изменить в интернет-банке.

Франсабанк

В кассах, обменных пунктах и банкоматах банка.

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия.

Лимиты по снятию наличных с карт банка не установлены.

Цептер Банк

Только в устройствах и кассах банка. По карте Visa Gold во всех банкоматах РБ.

В остальных банках — 2,5% от суммы, минимум 4 руб.

Лимиты по снятию наличных не установлены.

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка.

В банкоматах и кассах банков, которые входят в БПЦ (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА банк, Альфабанк) комиссия — 1,5% от суммы, в остальных банках—  2,5% от суммы.

Лимиты по картам установлены. Например, по Maxima debit на снятие наличных в сутки в кассе БНБ — 5000 USD, в банкоматах — 1250 USD.

Лимиты можно изменять по обращению в банк.

Белинвестбанк

В банкоматах банка, Беларусбанка, Белагропромбанка и МТБанка. Кроме карт Белкарт.

В кассах банка и банкоматах и кассах других банков — 2,5% от суммы, мин. 2 руб.

Сейчас лимиты по снятию не установлены, но после 13 мая будут изменения: отмена платы за снятие наличных в кассах банка, а также без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет 5000 руб./2 500 USD/EUR или 150 000 RUB в месяц.

БСБ Банк

В устройствах, кассах и обменных пунктах банка и в банкоматах партнеров: Альфа-Банка, Идея Банк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк.

В банкоматах и кассах других банков — 2% от суммы, минимум 2 руб. (при снятии в бел. рублях), 2,5%, минимум 4 USD/3 EUR (при снятии в ин. валюте).

Установленные лимиты можно изменять в интернет-банке.

БТА Банк

Только в устройствах и кассах банка.

В банкоматах банков, входящих в БПЦ (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк) комиссия — 1%, минимум 3 руб., с карточки накопительной — 1,5% от суммы, мин. 3 руб.

В банкоматах остальных банков — 2% от суммы, мин. 3 руб.

В кассах, кроме БТА Банка — 2%.

Лимиты можно изменять в отделении банка.

БПС-Сбербанк

В банкоматах и кассах банка, а также в банкоматах Приорбанка, Беларусбанка и банках, входящих в группу Сбербанка России (кроме Сбербанка России (Украина)).

Если карточка платежной системы БЕЛКАРТ, то снимать наличные без комиссий возможно только в банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В банкоматах и кассах других банков — 4%, минимум 5 руб./3,75 USD/EUR, 200 RUB.

По счетам в бел. рублях, когда операция проводится в ин. валюте, комиссия увеличивается на 1,5%.

Группа Сбербанка России: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),

ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).

Все лимиты можно изменить в приложении банка.

Статусбанк

Только в кассах банка.

В банкоматах, кассах и ПВН других банков — 2% от суммы, мин. 2 руб.

Лимиты по снятию не установлены.


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