Военный советник Зеленского: Донбасс можно вернуть за пять лет 2 2.05.2019, 17:40

1,524

Иван Апаршин

Иван Апаршин считает, что возвращать территории в состав Украины военным путем нецелесообразно.

Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Украина Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Однако происходить это должно не военным путем. Об этом Апаршин сказал в интервью "Апострофу".

По его словам, Вооруженные силы Украины способны в полной мере обеспечить безопасность страны. "Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены", - отметил Апаршин.

Эксперт считает, что Донбасс под контроль украинских властей можно вернуть за пять лет, возвращение Крыма займет больше времени.

"Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная", - сказал Апаршин.

Вместе с тем он отмечает, что возвращать территории военным путем нецелесообразно, так как это приведет к большому числу жертв.

"Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести… Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными", - сказал Апаршин.

Советник считает, что такой шанс был у Украины в 2014 году.