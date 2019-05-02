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В 2018 году прибыль «Нафтана» упала сразу на 58%

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  • 2.05.2019, 17:56

Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль несет убытки.

Чистая прибыль ОАО "Нафтан" в 2018 году составила Br4,56 млн против Br10,77 млн в 2017 году, сообщается в опубликованном финансовом отчете деятельности компании по нацстандартам, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, чистая прибыль "Нафтана" в 2018 года сократилась на 57,7%.

По данным компании, выручка от реализации в 2018 году выросла на 22,5% до Br7,47 млрд при росте себестоимости на 26,3% до Br7,2 млрд. В результате валовая прибыль составила Br270,47 млн, сократившись на 32%.

Прибыль предприятия от реализации продукции в 2018 году упала на 89,8% до Br12,65 млн.

Как сообщалось, по итогам работы за 2018 год ОАО "Нафтан" выплатил дивиденды в размере Br8,5 млн.

В 2018 году "Нафтан" переработал около 8,3 млн тонн нефти.


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