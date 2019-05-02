закрыть
2 мая 2019, четверг, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

За что в России задержали состоятельных выходцев из Беларуси?

1
  • 2.05.2019, 18:18
  • 1,052

Белорусский бэкграунд задержанных российских «форбсов» наводит на различные размышления.

На фоне череды резонансных задержаний бизнесменов, силовиков и госменеджеров в Беларуси остались в тени подобные дела в России, к которым имеют отношение состоятельные выходцы из Беларуси. Белорусский бэкграунд задержанных российских «форбсов» наводит на различные размышления. Но пока нет оснований полагать, что данные процессы в двух странах могут быть как-то связаны, пишет tut.by.

Абызов

Повод для задержания

26 марта был задержан бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов. Ему вменяется в вину организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, Абызов путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд российских рублей (свыше 60 млн долларов). Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж. После ухода из правительства в 2018 году «министр без портфеля» проводил много времени в Италии, где обзавелся недвижимостью.

В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2019" Абызов занял 164 место. Его состояние оценено в 600 млн долларов

Абызов в Мосгорсуде заявил, что, став министром, передал все свои активы в доверительное управление и бизнес-вопросами больше не занимался. ФСБ, впрочем, установила обратное: «В результате проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении министра Российской Федерации Михаила Абызова, председателя правления „РУ-Ком“ Николая Степанова и других лиц (их телефонные переговоры прослушивались в 2017—2018 годах) были получены данные о том, что Абызов, несмотря на занимаемую должность и формальную передачу своих активов в доверительное управление ООО „Региональная компания „Резерв“, осуществляет стратегическое управление принадлежащими ему коммерческими структурами через Степанова, гендиректора „РУ-Ком инвест“ Алексея Коровкина, с которыми регулярно проводит личные встречи. В целях конспирации они договариваются о встречах через интернет-мессенджеры и охранников-помощников».

Абызов пробудет в СИЗО как минимум до 25 мая. Далее в случае необходимости следствие сможет обратиться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Как связан с Беларусью

Михаил Абызов родился в Минске в 1972 году. В школе отличался математическими способностями, и как победителя олимпиад его приметили в Москве и приняли в специальную физико-математическую школу при МГУ. Но уже тогда он зарабатывал свою копейку, будучи разнорабочим в типографии и на пивзаводе «Беларусь» (сегодняшняя «Оливария»).

В Москве он поступил в итоге в МГУ, но ушел со второго курса в бизнес. По данным «Ежедневника», занимался продажей турецкого ширпотреба, оргтехникой, работал на бирже, продавал болгарское лечо, пока судьба не забросила его в Новосибирскую область в качестве учредителя занимавшейся зачетами «Объединенной российской топливно-энергетической компании». В 1997 году он стал владельцем 18% компании «Новосибирскэнерго», акции которой получил в обмен на топливо.

Позже его приметил тоже выходец из Беларуси Анатолий Чубайс и в 1998 году пригласил на должность начальника департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России». С 1999-го по 2004 год он был заместителем председателя правления энергетической компании, в 2005 году возглавил одну из крупнейших угледобывающих компаний России «Кузбассразрезуголь». В 2007 году Абызов основал свой бизнес — инжиниринговую компанию «Группа Е4», куда вошли проданные в результате реформы строительные и сервисные подразделения РАО «ЕЭС России». Компания занялась строительством под ключ энергетических объектов для государственных и частных заказчиков.

В 2012 году Абызов был назначен советником президента России (тогда Дмитрия Медведева) и в том же году вошел в состав нового правительства России в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства».

Известно, что «Группа Е4» реализовала как минимум один проект в Беларуси. В 2012—2014 году с помощью этой российской компании была построена парогазовая установка котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ в Борисове. Мощность объекта составляет 65 МВт. Общая сумма инвестиций в проект составила 130 млн долларов, предоставленных частично (80%) Международным банком реконструкции и развития и частично выделенных из бюджета.

Впрочем, уже в 2014 году у «Группы Е4» начались проблемы. В российских судах было зарегистрировано почти 200 исков о взыскании задолженности и 6 заявлений о признании компании банкротом. Возврата долгов добивались как банки, так и подрядчики. Среди них были и белорусские компании.

Чучкевич

Повод для задержания

Михаил Абызов также являлся одним из владельцев венчурного фонда Bright Capital, инвестировавшего в три десятка проектов в энергетике и интернете. Партнером Абызова в этом фонде был выходец из Беларуси Михаил Чучкевич.

Фото: hpib.life

В мае 2018 года в отношении Чучкевича было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) по инициативе АО «Российская венчурная компания» (РВК). Следствие считает, что Чучкевич, будучи членом совета директоров американской компании Alion Energy, в сговоре с директором департамента инвестиций РВК Яном Рязанцевым предоставил членам совета директоров РВК «ложные сведения», которые и побудили их согласиться на вложение 22,7 млн долларов в компанию. Потом, по версии следствия, Рязанцев и Чучкевич вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решениям совета директоров АО РВК, который в итоге не увидел экономической обоснованности инвестирования в американскую компанию.

Свою вину Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич не признают. Их защита отмечает, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов. Общая сумма инвестиций, включая российские, — около 70 млн долларов. С 2017 года компания, отмечают адвокаты, успешно выполняет контракты на строительство солнечных электростанций и их долгосрочное обслуживание в Мексике, Бразилии, Чили, Индии. После выхода компании на самоокупаемость денежные средства начнут возвращаться инвесторам, подчеркивают они, отмечая, что никто из остальных фондов претензий к Alion Energy не предъявляет, пишет «Коммерсант».

15 марта 2019 года Чучкевич выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Как связан с Беларусью

Этот бывший минчанин трудовую деятельность начал в 1987 году с должности слесаря на оптико-механическом объединении БелОМО. В 1995 году работал консультантом по странам СНГ в Лондоне в страховой брокерской компании C. E. Health at Lloyd`s и Price Waterhouse. С 1996 по 1997 год работал в представительстве C. E. Health at Lloyd`s в Москве, где отвечал за формирование портфеля клиентов компании в России и СНГ. По данным «Ежедневника», в конце 1990 — начале 2000-х годов он сотрудничал с Трастбанком, в частности отвечал за привлечение в банк ливийских инвестиций и средств для развития оператора связи «БелСел». Позже перебрался в Москву, где стал советником Анатолия Чубайса в «Роснано».

Хотин

Повод для задержания

19 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Алексея Хотина — бывшего главного акционера банка «Югра», крах которого в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд российских рублей. СКР возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств «Югры» в сумме 7,5 млрд российских рублей после заявления конкурсного управляющего «Югры» — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До задержания Хотин был самым непубличным бизнесменом в России. Он не давал комментариев, журналистам не удавалось даже получить его фотографию
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

По данным газеты «Ведомости», заявление АСВ было инициировано Центробанком России: оно последовало после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту РФ Владимиру Путину. Содержание письма не разглашается, но, по сведениям источника в правоохранительных органах, ход делу о растрате был дан «на самом верху». Центробанк России в июле 2017 года ввел временную администрацию и отозвал лицензию у «Югры».

По данным «Ведомостей», девелоперский и нефтяной бизнесы оказались слишком дорогими для Алексея Хотина: банк «Югра» кредитовал их на деньги вкладчиков, это привело к задержанию бизнесмена.

Суд отправил Хотина под домашний арест до 18 июня.

Как связан с Беларусью

Алексей Хотин и его отец Юрий переехали в Москву в середине 1990-х, бизнес начинали с продажи продукции своего белорусского предприятия «Белкосмекс», потом локализовали производство шампуней и кремов в Москве, арендовав цех у мясокомбината «Микомс». Завод обанкротился, и Хотины выкупили помещение на столь выгодных условиях, что решили сделать скупку недвижимости основным бизнесом. Через некоторое время Хотины оказались в десятке крупнейших рантье в России.

Кроме того, выпускник Минского суворовского училища активно наращивал присутствие на нефтяном рынке. В декабре 2012 года Хотины приобрели 100% компании «Дулисьма», которой принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Возглавил компанию Виктор Лагвинец, структурам которого во второй половине 90-х годы покровительствовал глава Управления делами правителя Беларуси Иван Титенков. После кратковременного задержания в Беларуси он прочно осел в России.

В конце 2013 года Хотины купили 30% зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy (ведет добычу в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми) и приобрели нефтяную компанию «Негуснефть» у группы «Синтез».

По данным журнала Forbes, который оценил состояние бизнесмена в 700 млн долларов и отвел в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2019 года 154-е место, структуры Алексея Хотина купили Банк «Югра» в 2012 году. Хотя официально они стали собственниками в 2016 году.

У семьи Хотиных, как сообщали СМИ, были хорошие отношения с экс-министром внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым до переезда в РФ. Он, в свою очередь, познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым. Знакомые Хотина рассказали Forbes, что Грызлов, который долгое время возглавлял «Единую Россию» и со школы дружил с секретарем Совета безопасности и экс-главой ФСБ Николаем Патрушевым, бывало, сам звонил банкирам, чтобы уговорить их выдать кредиты компаниям Хотиных.

Алексей Хотин пытался вести с Беларусью ряд проектов. Однако не все оказались удачными. Республиканская конфедерация предпринимательства договорилась создать на базе московского торгово-складского комплекса «Аврора» крупную выставку-ярмарку «Беларусь предлагает». Но Алексей Хотин не особо помог с продвижением белорусских товаров на российском рынке.


популярное за неделю

Мнение

По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Чистка
Чистка Ирина Халип
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич
Унижение
Унижение Лилия Шевцова