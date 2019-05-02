«Витебск» сыграет в Лиге Европы-2019/20 2.05.2019, 18:21

Фото: Юрий Бурякин, fc.vitebsk.by

«Витебск» выступит в еврокубке впервые за 20 лет.

«Витебск» получит путевку в Лигу Европы-2019/20, передает «Прессбол».

«Шахтер» пробился в финал Кубка Беларуси, по сумме двух матчей одолев «Ислочь». Соперником горняков в финале станут северяне, которые прошли минское «Динамо». Поскольку у «Шахтера» уже есть билет в Лигу Европы за второе место в чемпионате, хозяином последней путевки в еврокубки в любом случае станет «Витебск»: или в качестве обладателя Кубка Беларуси (2-й квалификационный раунд), или в качестве четвертой команды высшей лиги-2018 (1-й квалификационный раунд).

«Витебск» выступит в еврокубке впервые за 20 лет: в 1999 году северяне сыграли в Кубке Интертото.