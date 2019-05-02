Видеофакт: в Бресте на бульварном кольце водители устроили драку 7 2.05.2019, 18:41

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Инцидент произошел 1 мая.

На кольце бульвара Шевченко и набережной регулярно происходят конфликты между водителями, некоторые заканчиваются потасовками, пишет «Брестская газета».

Инцидент, который выложил в сеть интернет-провайдер Wikilink, произошел вечером 1 мая на кольце бульвара Шевченко и набережной. Одному из водителей не понравилось, как повел себя водитель, ехавший слева от него. Мужчина остановил свою машину, резко выскочил из нее и догнал автомобиль «обидчика». Чем все закончилось – смотрите на видео.

К слову, на следующее утро на этом же кольце опять возникла конфликтная ситуация, которая могла вылиться в ДТП. После этого водитель светлого автомобиля притормозил у края проезжей части, видимо, готовясь выяснять отношения, но оппонент уехал как ни в чем не бывало.