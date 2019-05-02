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«Расставим точки над «і»: Зеленский анонсировал встречу с бизнесом

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  • 2.05.2019, 18:59
  • 1,809
ФОто: UNIAN

Встреча с украинскими бизнесменами состоится в ближайшие дни.

Победивший на выборах президента в Украине Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с представителями бизнеса, которая состоится "в ближайшие дни". Об этом сообщается на странице в Facebook Зеленского.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - написал он.

"Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і", - добавил Зеленский.


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