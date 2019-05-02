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В Быхове 4-летний ребенок упал с 5 этажа, отделавшись синяками и ссадинами

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  • 2.05.2019, 19:02
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Мальчик был дома один.

В Быхове 1 мая 4-летний ребенок упал с 5 этажа — и остался жив. Более того, малыш отделался лишь парой синяков и ссадин, сообщили в СК.

Мальчик был дома один: мама вышла в магазин, пока сын спит. Около 12.00 ребенок вышел на балкон и выпал с него.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Проводится проверка.

Напомним, днем 29 апреля в Кобрине двухлетний ребенок тоже выпал из окна 5 этажа — но в этом случае малыш получил тяжелые травмы, он в больнице в тяжелом состоянии.


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