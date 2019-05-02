Сенатор Майкл Беннет объявил о выдвижении в президенты США 2.05.2019, 19:16

Майкл Беннет

Среди многочисленных претендентов на демократическую номинацию появился еще один умеренный политик из Колорадо.

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет в четверг вступил в борьбу за президентскую номинацию от Демократической партии, передает «Голос Америки».

Беннет, в прошлом возглавлявший школьный округ Денвера и известный как политик умеренного толка, объявил о своем выдвижении в эфире канала CBS.

Сын бывшего посла США в Индии и выпускницы юридического факультета Йельского университета, которая работала в администрации Клинтона, Беннет некоторое время работал на бизнесмена-республиканца Фила Аншуца, однако, вернувшись в политику, перешел на сторону демократов. Он был главой аппарата мэра Денвера Джона Хикенлупера, который впоследствии стал губернатором Колорадо, а сейчас также баллотируется в президенты.

Беннет подчеркнул, что не хотел скрывать от общественности свою болезнь. «Не хочу драматизировать, но, если бы болезнь вовремя не диагностировали, она могла бы меня убить, – рассказал он в интервью. – Этого не случится, потому что у меня есть страховка и достойное медицинское обслуживание. Стыдно, что самая богатая страна в мире до сих пор не разобралась, как обеспечить всеобщий доступ к здравоохранению».

54-летний Беннет активно выступает против реформы здравоохранения, предлагаемой сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, который также участвует в предвыборной гонке. Беннет предлагает дать потребителям возможность попасть в программу Medicare через страховые биржи, настаивая, что это будет более эффективным и реалистичным способом обеспечить всеобщее медицинское страхование.

Беннет продемонстрировал, что умеет вести агрессивную предвыборную кампанию. Он выиграл первые выборы в 2010 году, жестко критикуя взгляды своего соперника-республиканца, который выступал против права на аборт и сравнивал гомосексуализм с алкоголизмом. Четыре года спустя Беннет возглавил комитет Демократической партии по проведению предвыборной кампании в Сенат, благодаря чему завел знакомства со многими крупными политическими донорами, которые могут помочь собрать средства и на президентскую кампанию.